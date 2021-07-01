Прифронтовий Нью-Йорк: звідки на Донбасі взявся тезка американського мегаполіса
Селище Новгородське у Донецькій області відтепер офіційно називається Нью-Йорк - за таке рішення 1 липня проголосував парламент.
Як кажуть ініціатори змін - насправді це повернення до історичної назви населеного пункту, який у 1950-х роках перейменувала радянська влада.
"Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді! Ще одна причина відзначити наші тісні зв'язки", - говориться у повідомленні Посольства США в Україні.
За таке рішення у четвер проголосував 301 депутат - свої голоси дали представники всіх фракцій і груп, зокрема й три депутати від ОПЗЖ.
Звідки Нью-Йорк на Донбасі
Як зимівля це поселення виникло ще у XVIII столітті.
А у кінці XIX століття тут створили свою колонію німці-меноніти. Цих християн-протестантів запросила на українські землі та інші райони Російської імперії царська влада, щоб вони вели аграрне господарство.
Меноніти ж і назвали одну зі своїх колоній Нью-Йорком.
Згодом тут з'явилися машинобудівний і чавуноливарний заводи та училище.
"Радянська влада в селищі встановлена 30 жовтня 1917 року. Статус смт Нью-Йорк отримав 15 листопада 1938 року", - йдеться у історичній довідці на сайті Donbass-info.
Після Другої світової війни Нью-Йорк перейменували на Новгородське.
"Інститут національної пам'яті вказує на те, що перейменування Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року смт Нью-Йорк на см. Новгородське було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями Комуністичної партії", - йдеться у пояснювальній записці до постанови про перейменування.
Її автори також стверджують, що ідею повернення до назви Нью-Йорк ініціювали жителі селища та підтримала місцева адміністрація.
Нью-Йорк розташований за 40 км від райцентру Бахмута, там офіційно проживає 12 тисяч людей.
Селище фактично лежить на лінії фронту та за кілька кілометрів від непідконтрольної Горлівки, хоча важких боїв у 2014-2015 роках тут не було.