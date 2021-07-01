Прифронтовий Нью-Йорк: звідки на Донбасі взявся тезка американського мегаполіса

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Український військовий на позиціях в Новгородському - тепер Нью-Йорку (колаж)

Селище Новгородське у Донецькій області відтепер офіційно називається Нью-Йорк - за таке рішення 1 липня проголосував парламент.

Як кажуть ініціатори змін - насправді це повернення до історичної назви населеного пункту, який у 1950-х роках перейменувала радянська влада.

"Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді! Ще одна причина відзначити наші тісні зв'язки", - говориться у повідомленні Посольства США в Україні.

За таке рішення у четвер проголосував 301 депутат - свої голоси дали представники всіх фракцій і груп, зокрема й три депутати від ОПЗЖ.

Звідки Нью-Йорк на Донбасі

Автор фото, Український інстут національної пам'яті Підпис до фото, Нью-йоркський завод на початку ХХ століття (з книги "Донбас: переPROчитання образу")

Як зимівля це поселення виникло ще у XVIII столітті.

А у кінці XIX століття тут створили свою колонію німці-меноніти. Цих християн-протестантів запросила на українські землі та інші райони Російської імперії царська влада, щоб вони вели аграрне господарство.

Меноніти ж і назвали одну зі своїх колоній Нью-Йорком.

Згодом тут з'явилися машинобудівний і чавуноливарний заводи та училище.

"Радянська влада в селищі встановлена 30 жовтня 1917 року. Статус смт Нью-Йорк отримав 15 листопада 1938 року", - йдеться у історичній довідці на сайті Donbass-info.

Після Другої світової війни Нью-Йорк перейменували на Новгородське.

Автор фото, Wikipedia

"Інститут національної пам'яті вказує на те, що перейменування Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року смт Нью-Йорк на см. Новгородське було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями Комуністичної партії", - йдеться у пояснювальній записці до постанови про перейменування.

Її автори також стверджують, що ідею повернення до назви Нью-Йорк ініціювали жителі селища та підтримала місцева адміністрація.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Український військовий у нинішньому Нью-Йорку - звідси кілька кілометрів до Горлівки

Нью-Йорк розташований за 40 км від райцентру Бахмута, там офіційно проживає 12 тисяч людей.

Селище фактично лежить на лінії фронту та за кілька кілометрів від непідконтрольної Горлівки, хоча важких боїв у 2014-2015 роках тут не було.