У паспортах США з'явиться "гендер X". Вказуватимуть стать за власним вибором

6 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Оголошення нових стандартів паспортів держсекретарем США Ентоні Блінкеном означає виконання передвиборчої обіцянки Джо Байдена

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження у найближчому майбутньому третього гендеру "X" в американських паспортах і про право самостійно обирати будь-який з трьох гендерів в документі. За його словами, цей крок гарантує рівні права для ЛГБТ-спільноти.

Досі для того, щоб вказати в паспорті стать, яка відрізняється від занесеної до свідоцтва про народження, американці потребували сертифікат від лікаря.

"Відповідно до курсу адміністрації [Байдена] на відновлення співпраці з союзниками і партнерами, [Державний] департамент робить цей крок після тривалих консультацій з урядами, які дотримуються схожих поглядів і запровадили схожі зміни", - повідомив Блінкен.

Він не пояснив, про які країни йдеться. Третій гендер вже є в паспортах низки держав. Зокрема, йдеться про Австралію, Індію, Канаду, Мальту, Непал та Нову Зеландію.

Цим кроком адміністрація президента США виконала передвиборчу обіцянку президента Джо Байдена.

Вже найближчим часом американці зможуть обирати між чоловічою і жіночою статтю в паспорті на свій розсуд.

Гендер "X" для небінарних, інтерсекс- і трансгендерів з'явиться пізніше. Блінкен пояснив, що запровадження його в системи документації потребує декількох років.

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) привітала рішення Держдепартаменту і нагадала, що до 1970-х років в американських паспортах не було потрібно вказувати стать або гендер.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Представники ЛГБТ-спільноти вітали рішення адміністрації Байдена

Крім того, минулого тижня Байден призначив спецпосланця з просування прав ЛГБТ-спільнот по всьому світу. Федеральний уряд також взяв на себе оплату операцій зі зміни статі для трансгендерів, які служили в лавах збройних сил.

Раніше влада штату Нью-Йорк запровадила третій гендер у водійських правах і свідоцтвах про народження. Тепер жителі штату зможуть обирати між жіночим, чоловічим та гендером X. Така опція вже існує в двох десятках американських штатів.

Крім тоді, запроваджений в Нью-Йорку закон дозволяє у свідоцтві про народження писати "батьки" замість традиційних "батька" і "матері".