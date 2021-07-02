Верховний Суд підтвердив довічне ув'язнення організатору вбивства Гонгадзе Пукачу

35 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Верховний Суд залишив у силі довічне ув'язнення для колишнього високопосадовця МВС, 68-річного Олексія Пукача, який у 2000 році організував вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це ВВС News Україна повідомила пресслужба суду.

"Верховний Суд залишив без змін рішення у справі щодо Олексія Пукача. Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду завершила касаційний розгляд та оголосила рішення", - йдеться у повідомленні.

Суд залишив без змін вирок Печерського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 6 січня 2016 року, а касаційні скарги без задоволення.

Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Тіло журналіста без голови знайшли у листопаді 2000 року в одному з лісів Київської області.

На початку 2000-х "справа Гонгадзе" викликала велику політичну кризу в Україні.

Оприлюднення аудіозаписів із кабінету Леоніда Кучми, на яких він нібито дає вказівки викрасти журналіста, стало причиною протестів опозиції із вимогами про відставку президента.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, 16 вересня в Україні традиційно вшановують пам'ять Георгія Гонгадзе

У 2003 році ім'я начальника Головного управління кримінального розшуку Олексія Пукача почало фігурувати у справі про вбивство журналіста. Він зник і переховувався протягом 6 років.

У 2008 році суд визнав винними виконавців у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС.

Микола Протасов отримав 13 років позбавлення волі, Олександр Попович і Валерій Костенко - по 12 років позбавлення волі.

Олексія Пукача затримали за підозрою у 2009 році. Він зізнався у вбивстві.

У січні 2013 року Печерський суд засудив Пукача до довічного ув'язнення. Суд визнав, що йдеться про перевищення службових повноважень, організацію і вчинення навмисного вбивства журналіста безпосередньо Олексієм Пукачем, який виконав усний злочинний наказ.

Підсудний стверджував, що всі накази щодо Гонгадзе отримував від міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим з вогнепальними пораненнями в голову у 2005 році.

У вироку сказано, що Олексій Пукач брав безпосередню участь у вбивстві і душив журналіста мотузкою.

Сам засуджений на прохання журналістів прокоментувати вирок, сказав: "Запитайте у Кучми і Литвина - вони все розкажуть".

"Я все розповів під час слідства і суду... Тому запитайте про мотив і наміри у Литвина і Кучми", - додав він.

Сам Кучма завжди спростовував свою причетність до загибелі журналіста.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Леонід Кучма перед допитом в ГПУ, березень 2011 року

21 березня 2011 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Кучми. Його звинуватили в перевищенні влади та повноважень, що призвело згодом до вбивства журналіста Гонгадзе.

У грудні 2011 року Печерський районний суд Києва визнав незаконним відкриття справи щодо Кучми і скасував постанову Генпрокуратури.

Записи майора Миколи Мельниченка суд не визнав доказом у справі про вбивство Гонгадзе. Апеляційний суд Києва та Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ визнали законним закриття справи щодо другого президента України.

Апеляції

Захист Пукача вже кілька років намагається домогтися зменшення строку з довічного ув'язнення до 15 років.

У 2016 році Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок ексгенералу Олексію Пукачу у "справі Гонгадзе" - довічне ув'язнення.

Адвокат пана Пукача Максим Герасько назвав таке рішення порушенням: "Не можна застосовувати довічний термін, якщо від злочину пройшло понад 15 років".

Після рішення пан Пукач кричав, що він не погоджується: "Мені потрібна об'єктивність... ви виконали злочинне замовлення".

Він стверджував, що його вина полягає в тому, що він "документував особливо небезпечного злочинця".

Під час суду, за повідомленнями ЗМІ, він змінив свої свідчення та сказав, що справу слід розглядати як убивство із необережності.