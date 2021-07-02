Верховний Суд підтвердив довічне ув'язнення організатору вбивства Гонгадзе Пукачу
Верховний Суд залишив у силі довічне ув'язнення для колишнього високопосадовця МВС, 68-річного Олексія Пукача, який у 2000 році організував вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це ВВС News Україна повідомила пресслужба суду.
"Верховний Суд залишив без змін рішення у справі щодо Олексія Пукача. Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду завершила касаційний розгляд та оголосила рішення", - йдеться у повідомленні.
Суд залишив без змін вирок Печерського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 6 січня 2016 року, а касаційні скарги без задоволення.
Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Тіло журналіста без голови знайшли у листопаді 2000 року в одному з лісів Київської області.
На початку 2000-х "справа Гонгадзе" викликала велику політичну кризу в Україні.
Оприлюднення аудіозаписів із кабінету Леоніда Кучми, на яких він нібито дає вказівки викрасти журналіста, стало причиною протестів опозиції із вимогами про відставку президента.
У 2003 році ім'я начальника Головного управління кримінального розшуку Олексія Пукача почало фігурувати у справі про вбивство журналіста. Він зник і переховувався протягом 6 років.
У 2008 році суд визнав винними виконавців у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС.
Микола Протасов отримав 13 років позбавлення волі, Олександр Попович і Валерій Костенко - по 12 років позбавлення волі.
Олексія Пукача затримали за підозрою у 2009 році. Він зізнався у вбивстві.
У січні 2013 року Печерський суд засудив Пукача до довічного ув'язнення. Суд визнав, що йдеться про перевищення службових повноважень, організацію і вчинення навмисного вбивства журналіста безпосередньо Олексієм Пукачем, який виконав усний злочинний наказ.
Підсудний стверджував, що всі накази щодо Гонгадзе отримував від міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим з вогнепальними пораненнями в голову у 2005 році.
У вироку сказано, що Олексій Пукач брав безпосередню участь у вбивстві і душив журналіста мотузкою.
Сам засуджений на прохання журналістів прокоментувати вирок, сказав: "Запитайте у Кучми і Литвина - вони все розкажуть".
"Я все розповів під час слідства і суду... Тому запитайте про мотив і наміри у Литвина і Кучми", - додав він.
Сам Кучма завжди спростовував свою причетність до загибелі журналіста.
21 березня 2011 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Кучми. Його звинуватили в перевищенні влади та повноважень, що призвело згодом до вбивства журналіста Гонгадзе.
У грудні 2011 року Печерський районний суд Києва визнав незаконним відкриття справи щодо Кучми і скасував постанову Генпрокуратури.
Записи майора Миколи Мельниченка суд не визнав доказом у справі про вбивство Гонгадзе. Апеляційний суд Києва та Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ визнали законним закриття справи щодо другого президента України.
Апеляції
Захист Пукача вже кілька років намагається домогтися зменшення строку з довічного ув'язнення до 15 років.
У 2016 році Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок ексгенералу Олексію Пукачу у "справі Гонгадзе" - довічне ув'язнення.
Адвокат пана Пукача Максим Герасько назвав таке рішення порушенням: "Не можна застосовувати довічний термін, якщо від злочину пройшло понад 15 років".
Після рішення пан Пукач кричав, що він не погоджується: "Мені потрібна об'єктивність... ви виконали злочинне замовлення".
Він стверджував, що його вина полягає в тому, що він "документував особливо небезпечного злочинця".
Під час суду, за повідомленнями ЗМІ, він змінив свої свідчення та сказав, що справу слід розглядати як убивство із необережності.