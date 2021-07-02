Євро-2020 назвали розплідником Covid. Сьогодні стартують чвертьфінали

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Коронавірус знайшли приблизно у 20% фінських вболівальників, які повернулися додому з матчу Євро-2020, що відбувся у Санкт-Петербурзі

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що за останній тиждень кількість заражень Covid-19 в Європі після довгого спаду зросла на 10%, і однією, хоча не єдиною, з причин можуть бути матчі Чемпіонату Європи з футболу.

Щоправда, кількість заражень майже не зростає в найбільших країнах "ядра" Європи - Німеччини, Франції, Італії, - але суттєво зросла у Британії та Росії. Багато заражених виявили серед вболівальників, які були на матчах у Санкт-Петербурзі та Лондоні.

Вірус виявили у кожного п'ятого з фінських вболівальників, які поверталися з Санкт-Петербурга, який зараз б'є російські рекорди за кількістю смертей від Covid-19. У Шотландії 1294 нових випадки пов'язані з уболівальниками, які їздили в Лондон на матч Шотландії з Англією.

Загалом ВООЗ пов'язує зростання кількості заражень з поширенням нових штамів коронавірусу, скасуванням або недотриманням багатьох обмежень на контакти людей і недостатніми темпами вакцинації.

Починаються чвертьфінали Євро 2020

У перших іграх чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу в п'ятницю зустрінуться Іспанія з Швейцарією і Бельгія з Італією.

Матч Швейцарія-Іспанія почнеться в Петербурзі о 19:00 за київським часом. Для Швейцарії, яка вибила з турніру чемпіонів світу французів, це - перший в історії чвертьфінал Чемпіонату Європи. Іспанці - триразові чемпіони Європи і мають імідж потужної збірної.

Увечері в 22 за Києвом у Мюнхені зійдуться два фаворити чемпіонату, Бельгія та Італія. Від "золотого покоління" бельгійців давно чекають великої перемоги, але й італійці чудово виглядають на цьому чемпіонаті і поки що виграли на ньому усі матчі. Передбачити результат неможливо.

Обидва матчі покажуть канали Футбол 1 та Футбол 2, а вечірній - ще й на "Україні".

Ще два матчі чвертьфіналу - Чехія-Данія та Україна-Англія відбудуться в суботу ввечері.