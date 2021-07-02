Вільям та Гаррі разом відкрили монумент принцесі Діані

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Dominic Lipinski Підпис до фото, Принц Вільям та принц Гаррі разом відкрили монумент для огляду

Герцоги Кембриджський Вільям та герцог Сассекський Гаррі об'єдналися, аби разом відкрити пам'ятник їхній матері принцесі Діані. Під час церемонії вони заявили: "Кожен день ми хочемо, щоб вона була з нами".

Вільям і Гаррі разом відвідали церемонію у саду біля Кенсінгтонського палацу. В цей день їхній матері мало б виповнитися 60 років.

Це була їхня перша спільна поява після похорону у квітні герцога Единбурзького Філіпа, чоловіка Єлизавети II.

"Ми пам'ятаємо її любов, силу і характер. Якості, які зробили її силою добра в усьому світі, змінивши на краще незліченну кількість життів", - сказали Гаррі та Вільям про Діану.

Вони сподіваються, що пам'ятник "назавжди залишиться символом її життя та її спадщини", подякували "всім тим, хто зберігає пам'ять про нашу матір".

Брати сміялися і жваво розмовляли з гостями, які аплодували, коли пам'ятник відкрили для огляду.

Вони відзначили зміни після реконструкції саду, який був "одним з улюблених місць принцеси", коли вона жила у Кенсінгтонському палаці.

Автор фото, Dominic Lipinski

Принц Гаррі натякав на труднощі у відносинах з принцом Вільямом після своєї відмови від виконання обов'язків члена королівської родини минулого року.

У березні він сказав в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що брати йдуть "різними шляхами".

Потім, у травні, він розповів про небажання своєї сім'ї говорити про смерть матері та про те, як від нього очікували мовчазного "страждання".

Він сказав, що був готовий пити і приймати наркотики, щоб впоратися з болем від її втрати.

Гаррі, який живе в США зі своєю дружиною, герцогинею Сассекською, та двома їхніми дітьми, прибув до Великої Британії минулого тижня.

Автор фото, PA Media

Це була скромна подія - тиха та душевна, розповідає королівська кореспондентка Деніела Релф.

На відкритті монументу були лише кілька гостей - принц Вільям, принц Гаррі, дві сестри Діани, її брат та члени комітету, який займався проєктуванням монументу.

Вільям і Гаррі увійшли до саду разом. Гаррі деякий час мав жваву розмову зі своїми двома тітками та дядьком.

Жоден з них не виступав публічно на заході. Не було ні виступів, ні фанфар.

Все було професійно і доброзичливо, не було жодного відчуття напруженості за кадром. Брати навіть розсміялися, коли готувались відкрити бронзову статую.

Вони не хочуть, щоб цього дня згадували про їхні власні розірвані стосунки. Вони хочуть, щоб мова йшла про їхню матір та її спадщину.

Брат і сестри принцеси Діани були серед тих, хто був на церемонії в Кенсінгтонському палаці, колишньому будинку Діани в Лондоні.

Вільям та Гаррі тепло привітали своїх тіток леді Сару Маккоркодейл та леді Джейн Фелловс, а також дядька графа Спенсера.

Автор монументу Ян Ренк-Бродлі також був на церемонії разом з дизайнером саду Піпом Моррісоном.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Британці вшанували пам'ять принцеси Діани у день, коли їй мало виповнитися 60 років

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у серпні 1997 року, коли Вільяму та Гаррі було лише 15 та 12 років.

Коли вони замовили статую матері в 2017 році, вони сказали, що сподіваються, що це допоможе відвідувачам палацу "задуматися про її життя та її спадщину".

Під час реконструкції саду, в якому відкрили монумент, висадили понад 4000 квітів.