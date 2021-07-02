Парад на підборах: скандал через парадну форму жінок в українській армії

1 година тому

Автор фото, armyinform.com.ua Підпис до фото, Критики вважають, що парад на підборах травмує курсанток. А у Міноборони пояснюють, що туфлі мають спеціальну підошву

Українські соцмережі обурені новиною про те, що на параді до Дня Незалежності курсантки йтимуть у туфлях на підборах і вважають це знущанням з жінок.

У міноборони ж пояснюють, що такою є парадна форма жінок у ЗСУ, а влітку туфлі насправді кращі для параду, ніж берці.

Крім того, підошви в цих туфлях спеціально пристосовані для такої ходи, додають в армії.

"Трішечки важче"

Автор фото, armyinform.com.ua

Уперше жінки пройшли на параді до Дня Незалежності у 2018 році.

Цього року вирішили знову зробити жіночу "коробочку" з курсанток. "Коробочками" називають групи військових, на які розбивають учасників параду.

Бурхливу реакцію соцмереж викликав Facebook-допис міністерства оборони, а також стаття інформагентства "АрміяINFORM" про підготовку курсанток до майбутньої ходи по Хрещатику.

А особливо фото підборів, на яких йтимуть курсантки.

Автор фото, Міністерство оборони України Підпис до фото, Такою є затверджена у 2017 році парадна форма жінок в армії. З Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями ЗСУ

"На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі та без зброї", - розповів майор, який займається підготовкою параду.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У 2018 році "жіноча коробочка" йшла у камуфляжі та берцях, у цьому році планують парадну форму та туфлі

"Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватися ходити у цьому взутті", - додав він.

"Сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося", - додала одна з курсанток.

За що критикують

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Критики кажуть, що жінки на підборах ходять на військових парадах переважно в Росії чи КНДР

Повідомлення про курсанток на підборах викликало хвилю критики у соцмережах, через що на Facebook міноборони вирішили закрити коментарі до посту.

"Жінки, як і чоловіки, воюють в берцях. За час війни багато наших дівчат загинули, на полі бою, у військовій формі. Ціль будь-якого військового параду - продемонструвати військову спроможність армії… Очевидно, що солдат на каблуках абсолютно небоєздатний", - написала волонтерка Марія Берлінська.

І попросила уявити "взвод генералів, які біжать на штурм у цих туфлях, на чолі з Міністром оборони".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жінки на підборах на військових парадах насправді бувають і у західних країнах. На фото - парад Королівської військової академії в Сандгерсті в Англії, 2016 рік

По-друге, за її словами, це шкідливо для здоров'я: "Щоб зрозуміти, що таке стройовий крок на підборах і його ортопедичні наслідки для спини, ніг etc необов'язково експериментувати. Просто уявіть, що в цьому взутті вас муштрують відбивати стройовий на плацу. Кожен удар каблуком по бетону - удар по хребту".

"Крокуючи в спеку по наших дорогах, військові ризикують отримати травму, пошкодити гомілку, зв'язки та й просто натерти ноги. Навіщо? Щоб втілити в життя чиїсь стереотипні уявлення про єдину роль жінки, як красивої ляльки?" - запитала депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

Автор фото, Ірина Геращенко Підпис до фото, У п'ятницю депутатки від опозиційної "Європейської Солідарності" у ложі уряду передали міністру оборони Тарану жіночі туфлі на шпильках на знак протесту. У міноборони всю ситуацію навколо підборів вважають політичною маніпуляцією

А колишня військова, а нині журналістка Лєра Бурлакова більше уваги звертає не так на підбори, скільки на окремі "жіночі коробочки".

"Бісить насамперед той факт, що жінки знову урочисто йдуть окремо, а не у складі своїх підрозділів. І це студентки - і у 2018 були студентки, і зараз будуть. "Окраса колективу", угу. Ось у нас ССО, ось такі воїни, ось ще такі лицарі, і ось такі, і всі вони нас захищають, і жінок серед них немає, як бачите. Жодної! А ось дівчатка-студентки. Так-так, вони у нас дуже гарні, а тепер - ще й у спідничках", - написала вона.

"Якщо погуглити - то найгарніших жіночок-військових на підборах ви знайдете у Північній Кореї, а всі ці окремі загони красунечок на парадах - насамперед у Китаї та Росії", - додала Лєра Бурлакова.

Що кажуть у міноборони

Автор фото, Міністерство оборони Підпис до фото, Для парадів використовують спеціальне взуття, наполягають в Міноборони

У міністерстві оборони називають скандал з підборами маніпуляцією, яку "розганяють" політики.

"Той, хто так критикує, нічого не розуміє ні у формі, ні у парадах. У курсанток буде спеціальне взуття з пласкими підошвами. Це не ті високі підбори, про які всі говорять", - розповіла співрозмовниця BBC News Україна з міноборони.

"Курсантки і так завжди у берцях, а на парад вирішили надягнути туфлі", - додала вона.

Інший співрозмовник ВВС News Україна в міноборони звернув увагу на те, що такою є офіційна форма - разом з камуфляжем мають йти берці, а з парадною формою - туфлі з каблуком різної висоти.

"Влітку туфлі на параді краще, ніж берці", - пояснив співрозмовник.

Цю парадну форму затвердили в міноборони ще у 2017 році за міністра Полторака та президента Порошенка.

У міністерстві оборони планують детальніше пояснити ситуацію з формою та підборами та закликають політиків і ЗМІ не маніпулювати.