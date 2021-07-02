На Львівщині п’яний батько посадив 11-річного сина за кермо. Хлопчик загинув

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Поліція Львівської області

На Львівщині у ДТП загинув 11-річний хлопець, який перебував за кермом автомобіля BMW.

Аварія сталася близько опівночі 1 липня в селі Ряне-Руське, повідомляє поліція Львівської області.

Хлопчик не впорався з керуванням, автомобіль з'їхав у кювет.

В машині також були 35-річний батько хлопчика і ще один чоловік - 23-річний власник автівки.

Вони вижили, хоч і отримали тілесні ушкодження. Хлопчик помер на місці.

Обидва дорослі в момент аварії були нетверезому стані.

Правоохоронці встановили, що саме батько дозволив сину сісти за кермо.

Автор фото, Поліція Львівської області

Наразі поліція продовжує з'ясовувати інші обставини події.

Кримінальну справу відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Вона передбачає до 8 років позбавлення волі.