Петро Мамонов. Російський музикант і актор помер через Covid-19

17 хвилин(и) тому

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Російський музикант і актор, засновник групи "Звуки Му" Петро Мамонов помер у лікарні. Йому було 70 років.

Факт смерті підтвердила дружина Мамонова.

Раніше повідомляли, що Мамонова з Covid-19 госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з московських лікарень.

Його дружина розповідала, що стан Мамонова лікарі оцінювали як важкий.

"В нього була температура, ми її збили. Коли почалося ураження легень, ми терміново викликали швидку. Ураження легень - 87%. Covid-19 підтвердився", - розповідала Ольга Мамонова.

1 липня музиканта перевели в реанімацію, потім підключили до ШВЛ.

Петро Мамонов здобув широку популярність як учасник рок-групи "Звуки Му", що мала успіх у 1980-х і 1990-х роках.

В різні роки гурт виконував музику в експериментальних жанрах - психоделічний рок, постпанк, та лоу-фай.

Окрім музичної кар'єри Мамонов також знімався в кіно: серед них - "Таксі-блюз", "Острів" та "Цар".

У "Царі" Мамонов зіграв роль Івана Грозного. Стрічка розповідає про часи терору, організованого прихильниками царя у XVI столітті (так звана "опричнина").

Фільм викликав критику низки організацій російських націоналістів, які звинуватили режисера у паплюженні російської історії, у перетворенні царя на "садиста".

Останні кілька місяців дружина Ольга Мамонова домагалася присвоєння чоловіку звання народного артиста Росії. Втім, заступник голови комітету з культури Держдуми Володимир Бортко порадив їй "заспокоїтися".

Мамонов і Україна

Наприкінці минулого року Мамонову на три роки заборонили в'їзд в Україну. Причина - відвідини анексованого Криму.

У прикордонслужбі тоді розповідали, що Мамонов планував потрапити на українську територію з особистою метою.

До цього, у 2017 році, Мамонова також внесли до бази "Миротворець" - так само через візити до Криму та заперечення російської агресії щодо України.

У квітні 2014 року Мамонов взяв участь в онлайн-конференції для сайту 72.ru. Одна з учасниць запитала його про позицію щодо Криму.

"Ми потрібні Заходу і америкосам розбещені, ледачі, релаксові, такі, що в "Макдональдсах" сидять, .... жують. Щоб взяти нашу землю і на ній влаштувати правову державу. Росія вимирає по мільйону на рік. А ми не здаємося. "Вирвали", і правильна справа", - відповів актор.

В інтерв'ю у "Аргументи і факти" в серпні 2014 року Мамонов так прокоментував війну на Донбасі: "Це все дядьки крутять, які на грошах своїх сидять і хочуть їх збільшити. Придумали таку хитру схему, як їх наростити за допомогою збройних конфліктів. Ми навіть їхніх імен не знаємо. А ті, кого ми бачимо, - це все ляльки, якими верховодить такий народ, про який ти навіть не знаєш, що він є. Їх людей 15 в усьому світі. Ось вони і роблять все це".

Коли журналісти запитали актора, як зупинити бійню в Україні, він відповів: "Звідки я знаю? Я ж не політик. Наші вдови, коли полонених німців по місту вели, - вони їм хліб давали. Ті, чиїх чоловіків ці німці вбивали під час війни. Ось вона, велич простоти, лагідності і смиренності! Ось як нам треба робити з Україною".