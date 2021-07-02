"У людей було 15 хвилин на збори". Через аномальну спеку в Канаді згоріло селище

37 хвилин(и) тому

Автор фото, 2 Rivers Remix Society

Лісова пожежа майже повністю знищила невелике селище Літтон в провінції Британська Колумбія на заході Канади. Причина - аномальна спека, що останнім часом панує в регіоні.

Даних про загиблих наразі немає, але поліція повідомляє, що деякі родини досі не вийшли на зв'язок. Є повідомлення про постраждалих.

В Літтоні мешкало близько тисячі людей. Полум'я насувалося так швидко, що в них було всього 15 хвилин на збори.

Людей евакуювали через клуби густого диму і вогню, що підступало до доріг.

"За 15 хвилин все селище було охоплене полум'ям", - сказав BBC мер Єн Полдурмен.

"Люди просто брали своїх домашніх тварин, хапали ключі, сідали в автівки і їхали геть", - розповів він.

У селищі згоріло 90% будинків, медпункт і поліцейський відділок.

Автор фото, 2 Rivers Remix Society

29 червня о 16:20 за місцевим часом в Літтоні зафіксували температурний рекорд для Британської Колумбії за всю історію спостережень: 46,6 градуса за Цельсієм.

При цьому швидкість вітру сягала 71 км/год, прискорюючи поширення вогню.

Спекотна, суха і вітряна погода в цьому районі призвела до того, що полум'я могло рухатися зі швидкістю 10 або навіть 20 км/год, кажуть метеорологи.

В останній тиждень над тихоокеанським узбережжям від Каліфорнії до Арктики сформувався так званий тепловий купол - стійка область високого тиску, що заважає змішування повітря.

Автор фото, Reuters

У Британській Колумбії за цей час від спеки померли 486 людей, 69 з них - у столиці провінції, у Ванкувері. В основному це літні люди та люди з хронічними захворюваннями.

Аналогічні повідомлення надходять зі США.

За тиждень у Британській Колумбії виникла майже сотня лісових пожеж. Одночасно зі спекою цьому посприяли й блискавки. 2 липня в провінції зафіксували 29 тисяч блискавок.

Метеорологи кажуть, що тепловий купол такої інтенсивності і тривалості виникає раз на кілька тисяч років, і попереджають, що спека спостерігатиметься ще кілька днів.