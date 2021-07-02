Лукашенко наказав перекрити кордон з Україною

15 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.by

Олександр Лукашенко наказав білоруським прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною. Про це він заявив під час урочистих зборів, які проходять з нагоди Дня незалежності.

Причиною такого кроку Лукашенко назвав велику кількість зброї, яка нібито постачається з української території.

"Величезна кількість зброї надходить з України до Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - цитують Лукашенка білоруські видання "Белта" та "TUT.by".

Також під час свого виступу він заявив про завершення "масштабної антитерористичної операції", під час якої викриті "сплячі терористичні групи" - загони самооборони.

За словами Лукашенка, вони нібито пов'язані з Україною, США, Німеччиною, Польщею та Литвою.

"Мета цих груп - насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки що не знають, що це за день ікс - до нього треба підвести наш народ, як вони вважають, нашу державу".

Раніше Україна, як і низка інших країн, припинила авіасполучення з Білоруссю - це стало відповіддю на перехоплення білоруською владою літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Проте наземний перетин кордону між Україною та Білоруссю до цього часу жодним додатковим обмеженням не підлягав.

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