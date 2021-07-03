У Канаді демонстранти скинули з постаментів монументи королев Вікторії та Єлизавети II
У Канаді демонстранти повалили монументи британських королев Вікторії та Єлизавети II. Це сталося на акції протесту у Вінніпезі, столиці провінції Манітоба.
Приводом для акції стало виявлення 750 безіменних могил на території католицького інтернату для дітей з корінних народів. Це не перша така знахідка, але наймасштабніша. За місяць до цього знайшли ще 215 таких могил.
Незабаром після цієї знахідки в Канаді згоріли кілька католицьких церков, і влада розглядає версію про підпал.
Протест біля будівлі Законодавчих зборів провінції Манітоба був переважно мирним, однак поліція застосувала електрошокер під час затримання одного демонстранта, за повідомленнями місцевих ЗМІ.
У четвер відбувалися урочистості на честь Дня Канади, який відзначають на честь заснування країни з кількох британських провінцій у 1867 році, за правління королеви Вікторії. Вона правила Британською імперією у 1837-1901 роках.
Саме під час її правління канадський уряд розробив і почав реалізовувати план щодо створення шкіл-інтернатів для дітей з корінних народів.
Попри отримання Канадою незалежності, британська королева Єлизавета II, чий пам'ятник також скинули з постаменту, залишається офіційною головою держави.
Через виявлення безіменних могил місцева влада в різних частинах Канади скасувала урочистості на честь національного свята, а демонстранти облили фарбою або повалили статуї низки історичних діячів, пов'язаних зі створенням інтернатів для дітей з корінних народів.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив проти скасування урочистостей, але додав, що буде думати про роботу, яку треба виконати в цій ситуації, і про несправедливість, з якою корінні народи стикалися раніше і стикаються зараз.
Уряд Британії засудив повалення пам'ятників, але висловив співчуття корінним народам Канади.
"Ми, звичайно, засуджуємо будь-яке плюндрування монументів королеви. Наші думки - з корінними народами Канади після цих трагічних знахідок, і ми уважно стежимо за розвитком подій і співпрацюємо з урядом Канади щодо проблем корінного населення", - йдеться в повідомленні британського уряду.
Протягом XIX і XX століть понад 150 тисяч дітей з родин корінних народів Канади примусово відправили в школи, де їх намагалися асимілювати і виховати в християнській традиції.
Історики вважають, що до шести тисяч дітей могли померти в наспіх побудованих і погано опалюваних інтернатах, де часто панувала антисанітарія.
"[Королева Вікторія] не значить нічого для мене, крім того, що її політика та її колоніалізм досі визначає наше життя", - сказала в інтерв'ю канадському телеканалу CBC Белінда Ванденбрук, яка пройшла через школу-інтернат.
За останні кілька років учасники протестів в різних країнах повалили низку пам'ятників історичним діячам, пов'язаним з імперською спадщиною, работоргівлею або Конфедерацією південних штатів США.
Повалення монументів стало одним з елементів руху "Життя чорношкірих важливе" (Black Lives Matter, BLM), який виник після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією в травні 2020 року.