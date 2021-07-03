У Канаді демонстранти скинули з постаментів монументи королев Вікторії та Єлизавети II

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Канаді демонстранти повалили монументи британських королев Вікторії та Єлизавети II. Це сталося на акції протесту у Вінніпезі, столиці провінції Манітоба.

Приводом для акції стало виявлення 750 безіменних могил на території католицького інтернату для дітей з корінних народів. Це не перша така знахідка, але наймасштабніша. За місяць до цього знайшли ще 215 таких могил.

Незабаром після цієї знахідки в Канаді згоріли кілька католицьких церков, і влада розглядає версію про підпал.

Протест біля будівлі Законодавчих зборів провінції Манітоба був переважно мирним, однак поліція застосувала електрошокер під час затримання одного демонстранта, за повідомленнями місцевих ЗМІ.

Автор фото, Reuters

У четвер відбувалися урочистості на честь Дня Канади, який відзначають на честь заснування країни з кількох британських провінцій у 1867 році, за правління королеви Вікторії. Вона правила Британською імперією у 1837-1901 роках.

Саме під час її правління канадський уряд розробив і почав реалізовувати план щодо створення шкіл-інтернатів для дітей з корінних народів.

Попри отримання Канадою незалежності, британська королева Єлизавета II, чий пам'ятник також скинули з постаменту, залишається офіційною головою держави.

Через виявлення безіменних могил місцева влада в різних частинах Канади скасувала урочистості на честь національного свята, а демонстранти облили фарбою або повалили статуї низки історичних діячів, пов'язаних зі створенням інтернатів для дітей з корінних народів.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив проти скасування урочистостей, але додав, що буде думати про роботу, яку треба виконати в цій ситуації, і про несправедливість, з якою корінні народи стикалися раніше і стикаються зараз.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Королева Єлизавета II є головою держави у Канаді. Її монумент теж повалили

Уряд Британії засудив повалення пам'ятників, але висловив співчуття корінним народам Канади.

"Ми, звичайно, засуджуємо будь-яке плюндрування монументів королеви. Наші думки - з корінними народами Канади після цих трагічних знахідок, і ми уважно стежимо за розвитком подій і співпрацюємо з урядом Канади щодо проблем корінного населення", - йдеться в повідомленні британського уряду.

Протягом XIX і XX століть понад 150 тисяч дітей з родин корінних народів Канади примусово відправили в школи, де їх намагалися асимілювати і виховати в християнській традиції.

Історики вважають, що до шести тисяч дітей могли померти в наспіх побудованих і погано опалюваних інтернатах, де часто панувала антисанітарія.

"[Королева Вікторія] не значить нічого для мене, крім того, що її політика та її колоніалізм досі визначає наше життя", - сказала в інтерв'ю канадському телеканалу CBC Белінда Ванденбрук, яка пройшла через школу-інтернат.

За останні кілька років учасники протестів в різних країнах повалили низку пам'ятників історичним діячам, пов'язаним з імперською спадщиною, работоргівлею або Конфедерацією південних штатів США.

Повалення монументів стало одним з елементів руху "Життя чорношкірих важливе" (Black Lives Matter, BLM), який виник після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією в травні 2020 року.