Путін заборонив неросійське шампанське. Moet Hennessy зупинив поставки

1 година тому

Автор фото, TASS

Виробник шампанського Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot і ін.) тимчасово зупинив постачання своєї продукції в Росію. Про це повідомляють "Ведомости" та РБК з посиланням на лист від компанії російським партнерам. Напередодні російська влада заборонила іноземцям використовувати термін "шампанське".

У листі наголошується, що припинення постачання шампанського пов'язане з поправками до федерального закону "Про регулювання алкогольної продукції", які підписав президент Росії Володимир Путін 2 липня, відзначають РИА Новости.

Схвалений Путіним законопроєкт має додаткові вимоги для виноробної продукції. Зокрема, документ виключає поняття "шампанське" і дозволяє використовувати його тільки щодо "російського шампанського", виробленого на території Росії.

"І зобов'язує виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино", - додали в Moet Hennessy.

Як випливає з листа, зміни в законодавстві вимагатимуть від компанії нової сертифікації шампанських вин, щоб змінити категорію і маркування продукції на "ігристе вино".

У компанії уточнили, що виробники шампанського наразі "не підтвердили готовність змінити категорію шампанських вин для російського ринку".

Шампанське Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot виробляється найбільшим у світі виробником товарів класу люкс - компанією LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, яка належить 72-річному французькому мільярдеру Бернару Арно. У 2017 році президент Росії Володимир Путін нагородив його медаллю Пушкіна за "укріплення дружби між народами".

Як пишуть "Ведомости", загалом в Росію завозять приблизно 50 млн літрів імпортних ігристих та шампанських вин в рік, з них 13% - шампанське з Франції. Про це каже виданню директор Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю Вадим Дробиз. Частка Moet Hennessy серед імпорту складає менш як 2%. Менш як 1 млн росіян споживає продукцію цієї компанії. Дробиз оцінює щорічні поставки компанії в Росію у 600 000-800 000 літрів на суму до $20 млн.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Союзі виноробів Росії кажуть, що російське ігристе вино не гірше за французьке шампанське

Президент Союзу виноробів Росії Леонід Попович вже звинуватив французьку компанію Moet Hennessy у шантажі, повідомляє РИА Новости. Він стверджує, що інші імпортери невдоволення новим російським законом не висловлювали.

"У Росії ігристе вино не гірше. Наші споживачі не залишаться без ігристого вина, такого ж за якістю, смаку і аромату", - вважає Попович.

Російські можновладці та наближені до них підприємці в останні роки намагаються досягти успіхів у виноробстві. Для цього вони використовують, зокрема, і землі в анексованому Росією Криму.

На цьому тлі також є місце для експериментів з назвами. Наприклад, у лютому 2021 року син Йосипа Кобзона Андрій подав заявку на реєстрацію товарного знаку "Вдова Кобзон", а також його варіанту французькою мовою - "Veuve Kobzon", повідомляє "Общая газета". У 2019 році Андрій Кобзон купив землю для створення виноробні у Краснодарському краї,

Згідно з документацією Роспатенту, син співака планує використовувати бренд "Вдова Кобзон" для виготовлення алкогольної продукції: вина, бренді, горілки, лікеру, рому і саке. Як повідомляє Lenta.ru, вдова співака Неллі Кобзон не бачить в цій ідеї "нічого такого".

"Син казав, що "Вдова Кліко" дуже поширене шампанське, відоме, ну ось", - розповіла вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Росії Володимир Путін часто з'являється на публіці з келихом шампанського. На фото він з Йосипом Кобзоном у 2017 році