Аварія рибалок у Чорному морі. Україна врятувала, Росія наполягає, що теж хотіла

34 хвилин(и) тому

Автор фото, dpsu.gov.ua Підпис до фото, Катер Морської охорони "Балаклава" врятував знеструмлене рибальське судно у Чорному морі. У Росії стверджують, що теж направили на допомогу рибалкам кораблі

У Чорному морі зазнало аварії українське рибальське судно. Екіпаж катера Морської охорони "Балаклава" врятував рибалок, яких відносило у відкрите море на знеструмленому судні, повідомляє пресслужба МВС України.

Водночас МВС заперечує, що російські кораблі намагалися прийти на допомогу українському рибальському судні, про що раніше повідомили російські ЗМІ.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на Центр управління обороною Росії, в район рибальського судна спеціально для порятунку направили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту Росії. У цьому районі також перебував прикордонний корабель "Безупречный" Прикордонної служби ФСБ Росії.

Натомість Регіональне управління Морської охорони Держприкордонслужби України у Facebook повідомило: "Коли розпочалася буксирувальна операція, з'явився РК "Івановець" ЧФ РФ, який тримав дистанцію, на зв'язок не виходив, допомогу не пропонував".

У пресслужбі МВС України зазначають, що пост технічного спостереження "Чорноморськ" Одеського прикордонного загону зреагував на повідомлення, яке з'явилося в радіоефірі о 02:40 в ніч проти суботи. Надійшла інформація про судно-фелюгу, яке сигнальними ракетами передає сигнал лиха.

Катер Морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" виявив знеструмлене рибальське судно, що втратило керування, у 25 морських милях (46 км) на південь від Тендрівської коси (острів у складі Херсонської області).

Автор фото, dpsu.gov.ua Підпис до фото, Катер "Балаклава" буксирує знеструмлене судно до Очакова

"Капітан пояснив, що ... сталась технічна несправність і знеструмлене судно втратило керування. Вітром їх почало відносити у відкрите море", - йдеться в повідомленні.

Наразі катер Морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" буксирує знеструмлене судно до Очакова. Постраждалих внаслідок інциденту немає.