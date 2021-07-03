Захід Канади охопили лісові пожежі після 12 тисяч ударів блискавок

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Канаді зафіксували близько 136 пожеж після ударів блискавок.

Захід країни та північний захід США накрила безпрецедентна хвиля теплого повітря.

Федеральний уряд країни заявив, що надішле військові літаки для допомоги аварійним службам західної провінції Британська Колумбія у боротьбі з вогнем.

Раніше цього тижня пожежа майже повністю знищила селище Літтон за 250 км на північний схід від Ванкувера.

"За 15 хвилин все селище охопило полум'я", - розповів ВВС мер Полдерман.

"Люди просто брали своїх домашніх тварин, хапали ключі, сідали в машину і їхали".

У селищі згоріло 90% будинків, медпункт та поліцейський відділок.

Аномально високу температуру зафіксували також у Північній Америці.

Експерти кажуть, що зміна клімату призведе до збільшення екстремальних погодних явищ, таких як поява теплових хвиль. Однак пов'язати окремий інцидент з глобальним потеплінням - складно.

У п'ятницю Служба лісових пожеж Британської Колумбії зафіксувала близько 136 пожеж після 12 тис. ударів блискавок.

Деякі посадовці стверджують, що кількість пожеж наразі перевищує 150.

Сотні людей попередили, що їм, можливо, доведеться залишити свої будинки.

Міністр оборони Канади Хардж Саджан заявив, що уряд надасть допомогу, зокрема військові гелікоптери та персонал, щоб допомогти гасити пожежі та дістатись до людей, яким загрожує полум'я.

Пожежі змусили перекрити низку магістралей в обох напрямках.

Міністр громадської безпеки Білл Блер заявив, що погода та лісові пожежі мають "руйнівний" та "безпрецедентне" вплив на Британську Колумбію.

"Вони показують, що ми на початку того, що обіцяє бути довгим і складним літом", - сказав він.

За останній тиждень поліція зафіксувала 719 випадків раптової смерті людей у різних містах Британської Колумбії.

Імовірно, смерть цих людей була обумовлена аномально високою температурою повітря, заявила головний судмедексперт провінції Ліза Лапойнт.

Багато з померлих були пенсіонерами.

Служба лісових пожеж Британської Колумбії повідомила, що готується до нових пожеж протягом вихідних.