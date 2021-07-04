На Філіппінах розбився літак з 92 людьми на борту

51 хвилин(и) тому

Автор фото, REUTERS/BOGS MUHAJIRAN

На півдні Філіппін розбився військово-транспортний літак, який перевозив 92 людини, переважно військових.

На місці катастрофи на острові Джоло знайшли 17 тіл, але 40 людей вижили. Їх доставили до сусіднього військового шпиталю.

Літак C130 Hercules намагався приземлитися в аеропорту Джоло, але вийшов за межі злітно-посадкової смуги, заявив міністр оборони Дельфін Лоренцана.

"Він пропустив злітно-посадкову смугу, намагаючись відновити контроль, але не встиг", - пояснив журналістам начальник збройних сил країни генерал Собежана.

Біля уламків було видно полум'я та дим.

Солдати входили до посилених підрозділів на півдні Філіппін, мета яких полягала в боротьбі з ісламістськими бойовиками, на кшталт групи Абу Саяф.

Чиновники заявили, що зараз немає ознак нападу на літак, але розслідування причин інциденту розпочнеться лише після завершення рятувальної операції.

Багато з тих, хто перебував на борту, лише нещодавно закінчили базову військову підготовку, повідомляє AFP.