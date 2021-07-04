У Вінниці чоловік помер після щеплення Pfizer. Влада повідомила причину

1 година тому

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Смерть вінничанина, який помер за чотири години після щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech, відбулася внаслідок серцево-судинної недостатності.

Про це повідомив у Facebook департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації.

"Несприятливу подію після вакцинації" зареєстрували у Вінниці 2 липня. 47-річний чоловік за 3,5 години після щеплення почав скаржитись на нудоту, він також втрачав свідомість.

Йому викликали швидку. Але, попри реанімаційні заходи, за годину чоловік помер.

Випадок смерті зареєстрували як "несприятливу подію після імунізації", оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації.

Але в ОДА наголошують, що з того ж флакона вакцинували ще п'ятеро людей і стан усіх п'ятьох задовільний.

Розслідування триває, але розтин показав попередню причину смерті.

"Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", - йдеться в повідомленні.

Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин, наголошують у департаменті охорони здоров'я.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що усі останні розслідування летальних випадків після вакцин показали, що йдеться про "випадкові події, які мають лише часовий зв'язок із проведеним щепленням".

"Жоден з цих випадків НППІ не пов'язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19", - підкреслили в МОЗ.