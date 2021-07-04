Два тайми надзвичайного стресу. Як фанам пережити поразку України на Євро-2020
Міністерство охорони здоров'я радить футбольним вболівальникам емоційно відновитися після поразки України у матчі з Англією в ¼ Євро-2020.
Поради відомство опублікувало в своєму Facebook.
МОЗ зазначає, що фанати під час ігор відчувають сильний стрес, у них зростає виділення відповідного гормону - кортизолу.
"Напруга зростає з кожним наближенням м'ячу до воріт", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, відповідно до досліджень, якщо команда, за яку вболіває людина, програє, вона може їсти на 16% більше шкідливої їжі ніж зазвичай.
Надмірний стрес може призводити до пригнічення імунної системи, збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску та зростання ризику появи серцево-судинних захворювань.
"Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади", - наголошують у МОЗ.
Матч 3 липня між Україною та Англією, коли жовто-сині програли з рахунком 0:4, став для вболівальників неабияким ударом.
"Ваш організм пережив два тайми надзвичайного стресу - зараз він виснажений, - йдеться в повідомленні. - Допоможіть вашому організму відновитися".
Зокрема, у МОЗ радять:
- підіть на прогулянку із собакою
- зустріньтеся із друзями
- оберіть тихий вечір із серіалом
- приберіть у квартирі
- приготуйте корисну та смачну вечерю
- займіться спортом.
"Оберіть те заняття, яке приносить вам задоволення і допомагає впоратися зі стресом", - закликають в міністерстві.