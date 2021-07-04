СБУ "штурмувало" синагогу та "звільнило" посла Ізраїлю. Навчання в Києві

1 година тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання у центрі Києва. За легендою, спецпризначенці "знешкоджували терористів", які захопили центральну синагогу Києва та посла Ізраїлю. Причому "звільняли" справжнього посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона.

Про це повідомили пресслужби СБУ та ізраїльського посольства.

Тренування відбулися у Печерському районі Києва на базі хоральної синагоги Бродського.

Автор фото, СБУ

За легендою навчань, "терористи" захопили ізраїльського посла та вірян, які перебували в приміщенні синагоги.

"У результаті антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників", а "зловмисників" - затримали", - повідомляє СБУ.

Автор фото, СБУ

У навчаннях також задіяли підрозділи Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.

Автор фото, СБУ

"Ми побачили, що вони (спецпризначенці - ред.) готові до всього, що може статися. Чудово бачити це", - заявив Джоел Ліон після свого "визволення".

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Посол Ізраїлю (праворуч) подякував за свій "порятунок"