СБУ "штурмувало" синагогу та "звільнило" посла Ізраїлю. Навчання в Києві
Служба безпеки України провела антитерористичні навчання у центрі Києва. За легендою, спецпризначенці "знешкоджували терористів", які захопили центральну синагогу Києва та посла Ізраїлю. Причому "звільняли" справжнього посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона.
Про це повідомили пресслужби СБУ та ізраїльського посольства.
Тренування відбулися у Печерському районі Києва на базі хоральної синагоги Бродського.
За легендою навчань, "терористи" захопили ізраїльського посла та вірян, які перебували в приміщенні синагоги.
"У результаті антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників", а "зловмисників" - затримали", - повідомляє СБУ.
У навчаннях також задіяли підрозділи Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.
"Ми побачили, що вони (спецпризначенці - ред.) готові до всього, що може статися. Чудово бачити це", - заявив Джоел Ліон після свого "визволення".