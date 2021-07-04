Небачені лісові пожежі на Кіпрі: є загиблі, влада просить про допомогу

44 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Влада Кіпру звернулася по міжнародну допомогу для боротьби з масштабними пожежами, які вона назвала найгіршими в історії країни.

Пожежа, роздмухана сильним вітром, поширюється на півдні в районі Лімассола і змусила евакуювати кілька сіл.

У неділю підтвердили загибель у ​​вогні чотирьох людей.

За повідомленнями, жертвами стали єгипетські працівники ферми, про зникнення яких повідомили після того, як пожежа знищила їхнє авто.

"Судово-медичні експерти виїжджають на місце для встановлення осіб загиблих, - сказав журналістам міністр внутрішніх справ Нікос Нуріс. - Усі ознаки підтверджують той факт, що це четверо зниклих безвісти, яких ми шукали від учора".

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс назвав пожежу трагедією.

У своєму твіті в неділю він заявив, що це "найбільша пожежа з 1974 року", маючи на увазі рік, коли Кіпр був розділений після турецького вторгнення, що спричинило загибель людей.

Він пообіцяв, що уряд надасть негайну допомогу постраждалим та їхнім сім'ям.

Протягом тижня на Кіпрі було спекотно, температура сягала 40°C. Експерти очікують, що зміна клімату збільшить частоту екстремальних погодних явищ, зокрема спеки. Однак прив'язати будь-яку окрему подію до глобального потепління досить складно.

Пожежу зареєстрували близько опівдня в суботу на північний схід від Лімассола.

Автор фото, EPA Підпис до фото, З пожежею борються за допомогою вертольотів

"Вона була наче вихор, вона знищила все", - сказав Вассос Василіу, лідер громади в Аракапасі, постраждалому від пожежі районі.

Наразі пожежники намагаються не дати пожежі перетнути гірський кряж та прорватися до лісу Махерас.

"Це найстрашніша лісова пожежа в історії Кіпру", - сказав директор Департаменту лісів Хараламбос Александру в ефірі Omega TV. За його словами, периметр пожежі розтягнувся на щонайменше 40 км.

Раніше президент Нікос Анастасіадіс подякував Греції та Ізраїлю за обіцянку направити на допомогу острову пожежні літаки. Італія також направила літаки на допомогу.

Голова Європейської комісії з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич заявив, що вони готують скоординовану відповідь з мобілізацією повітряних протипожежних засобів.

У своїй заяві Комісія зазначила, що для відстеження пожежі та оцінки постраждалих районів залучили спеціальний супутник "Коперник".

З полум'ям вже борються кілька вертольотів і літаків, їм допомагають розташовані на острові британські війська та техніка, повідомляє агентство Reuters.