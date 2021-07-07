Гомофоби проти веселкових прапорів. У Тбілісі нові сутички через ЛГБТ

Ніна Ахметелі

Російська служба ВВС

1 година тому

Автор фото, Reuters

У Тбілісі знову відбулися зіткнення через скасований марш на захист грузинської ЛГБТ-спільноти.

У вівторок ввечері громадські активісти та опозиція провели в центрі Тбілісі мовчазну акцію протесту гаслом "За свободу". Акція відбулася через атаки на гей-парад, який через це довелося скасувати.

Біля будівлі парламенту Грузії розвивалися райдужні прапори і прапори Європейського Союзу.

Але радикально налаштовані противники маршу спробували зірвати також цю акцію. Від гомофорбних груп учасників акції відділяв кордон поліції.

Противники ЛГБТ намагалися прорвати кордон. Кидали в активістів біля парламенту та поліцейських яйця, каміння та пляшки.

Автор фото, Reuters

Поліції владося стримати натиск. Невдоволені змогли підійти до парламенту лише після того, як мітинг на підтримку ЛГБТ закінчився. Тоді вони підійшли до будівлі та зняли прапор Євросоюзу.

Від парламенту поліція відвела журналістів, пояснюючи це заходами безпеки. Саме щодо журналістів противники ЛГБТ-ходи виявили найбільшу агресію напередодні.

Автор фото, Reuters

Ситуація загострилася 5 липня, коли радикальні противники гей-параду влаштували погром в офісі організації "Тбілісі прайд", яка мала організувати захід.

Насильство застосували також проти журналістів - постраждали близько 50 співробітників медіа.

Через напади захід довелося скасувати. Влада розслідує декілька кримінальних справ.