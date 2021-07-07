В Амстердамі важко поранили журналіста Пітера Р. де Вріса. Він був ворогом гангстерів

55 хвилин(и) тому

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Відомий нідерландський журналіст Пітер Р. де Вріс, який писав про злочинний світ, отримав важкі вогнепальні поранення на одній з вулиць Амстердама, лікарі борються за його життя.

У 64-річного де Вріса стріляли в центрі міста, замах стався незабаром після того, як журналіст взяв участь у телепередачі, повідомляє місцева громадська телекомпанія NOS.

По телебаченню показали кадри, на яких видно, як де Вріс лежить на землі. NOS передає, що свідки чули п'ять пострілів, які зробили з близької відстані. Журналіст отримав вогнепальне поранення в голову.

Поліція Нідерландів повідомила, що у зв'язку з замахом затримали трьох людей, в тому числі ймовірного стрілка. Раніше правоохоронні органи описували підозрюваного як худого світлошкірого чоловіка, на якому був зелений камуфляжний піджак і чорний головний убір.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте провів спеціальну пресконференцію, присвячену інциденту. До цього він зустрівся зі співробітниками поліції та антитерористичними службами в Гаазі.

"Вільна журналістика - вкрай важлива для суспільства, - заявив глава уряду. - Наші думки зараз з близькими Пітера Р. де Вріса. Найважливіше - ми сподіваємося і молимося, що він виживе".

Ворог гангстерів

Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус назвав жертву замаху "надзвичайним журналістом" і "гідним захоплення борцем з несправедливістю".

У минулому поліція надавала Пітеру Р. де Врісу охорону, оскільки йому погрожували через участь в справах проти відомих нідерландських злочинців. Він не тільки розповідав про них у своїх публікаціях, а й виступав радником важливих свідків у суді.

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Де Вріс - один з найвідоміших журналістів в Нідерландах, він часто брав участь в телепрограмах і ставав автором гучних розслідувань. У тому числі писав про викрадення в 1983 році Фредді Гайнекена - тодішнього глави пивного концерну Heineken. У 2013 році одного з учасників цього викрадення Віллема Голлеедера засудили за те, що погрожував Врісу.

У 2019 році Голлеедер - один з найвідоміших нідерландських гангстерів - отримав довічне ув'язнення за причетність до п'яти вбивств.

Крім того, як повідомляє NOS, де Вріс був радником важливого свідка у справі ймовірного наркобарона Рідуана Тагі. Зараз Тагі перебуває під судом за звинуваченням у вбивстві і контрабанді наркотиків.

Свідок, якому допомагав журналіст, відомий як Набіль Б. Він сам раніше був причетний до діяльності злочинної групи. У вересні 2019 року адвоката Набіля Б вбили біля його будинку в Амстердамі.

Аналіз - Журналіст, який став жертвою злочинів, про які писав

Анна Голліган, кореспондент ВВС в Гаазі

Пітер Р. де Вріс став відомий, розповідаючи саме про ті злочини, жертвою яких став сам.

Замах на його життя став шоком не тільки для нідерландського суспільства, але особливо для представників тих професій, до яких він мав відношення: журналістів і співробітників системи кримінального правосуддя.

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Мер Амстердама Фемке Галсема описала де Вріса як національного героя, "сміливу людину, яка домагалася правосуддя, дихала вільно і допомагала тим, хто потрапив у біду, в тому числі батькам убитих дітей".

Він був повністю занурений в роботу, і злочинний світ не раз погрожував "ліквідувати" журналіста через його участь в багатьох гучних справах.

Де Вріс часто бере участь в дискусійних телепередачах. Минулого тижня він почав кампанію зі збору мільйона євро на розкриття вбивства, розслідування якого зайшло в глухий кут. Він закликав знайти винних, поки ще живі батьки жертви - Тані Гроен.