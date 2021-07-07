Киянин підстрелив поліцейського і підпалив свою квартиру. Його затримали

7 липня 2021, 09:15 GMT Оновлено: 1 година тому

Автор фото, Нацполіція

У Києві на Голосіївському проспекті мешканець одного з елітних житлових комплексів столиці відкрив стрілянину, поранивши поліцейського та ще одного чоловіка. Після цього зловмисник зачинився в квартирі і підпалив її.

Про це повідомляє начальник поліції Києва Андрій Крищенко, якого цитує пресслужба Нацполіції.

За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик через конфлікт у квартирі на проспекті Голосіївському. Судячи з фото Нацполіції, подія сталася в елітному ЖК Парк Авеню.

На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

"Внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік - поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в квартирі", - розповів Крищенко.

Автор фото, Нацполіція

Потерпілим надають першу медичну допомогу. На місце виїхало керівництво Національної поліції, столичної поліції та слідчо-оперативні групи.

Оголосили про проведення спеціальної поліцейської операції для затримання зловмисника.

"Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці", - додав Андрій Крищенко, який зараз перебуває на місці події.

Автор фото, Нацполіція

Згодом Нацполіція повідомила, що під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.

Рятувальники ДСНС провели заходи щодо ліквідації пожежі.

Зрештою поліцейські затримали чоловіка.