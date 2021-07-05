Moet Hennessy відновить поставки в Росію. Попри заборону називатися "шампанським"

32 хвилин(и) тому

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Компанія Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot і інші) відновить поставки свого шампанського в Росію - попри зміну місцевого законодавства, яке забороняє використовувати назву "шампанське" для іноземної алкогольної продукції.

На пляшках шампанського, які будуть відправлятися в Росію, з'явиться маркування з написом "ігристе вино" - як цього вимагає новий російський закон, повідомляє Bloomberg.

Зміни до закону "Про регулювання алкогольної продукції", схвалені Володимиром Путіним, виключають поняття "шампанське" і дозволяють використовувати його тільки щодо "російського шампанського", виробленого на території Росії.

"І зобов'язують виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино", - зазначали в Moet Hennessy.

Кілька днів тому в компанії Moet Hennessy відповідали, що виробники шампанського "не підтвердили готовність змінити категорію шампанських вин для російського ринку".

Тоді ж представники компанії заявили, що тимчасово зупиняють поставки своєї продукції в Росію, але тепер Moet Hennessy все ж погодилася привести свою продукцію у відповідність до місцевого законодавства.

Шампанське Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot виробляється найбільшим у світі виробником товарів класу люкс - компанією LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, яка належить 72-річному французькому мільярдеру Бернару Арно.

У 2017 році президент Росії Володимир Путін нагородив його медаллю Пушкіна за "укріплення дружби між народами".

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Як повідомляли "Ведомости", загалом в Росію завозять приблизно 50 млн літрів імпортних ігристих та шампанських вин в рік, з них 13% - шампанське з Франції.

Частка Moet Hennessy серед імпорту складає менш як 2%. Менш як 1 млн росіян споживає продукцію цієї компанії. Дробиз оцінює щорічні поставки компанії в Росію у 600 - 800 тисяч літрів на суму до $20 млн.

Президент Союзу виноробів Росії Леонід Попович раніше звинувачував Moet Hennessy у шантажі - мовляв, інші імпортери невдоволення новим російським законом не висловлювали.

"У Росії ігристе вино не гірше. Наші споживачі не залишаться без ігристого вина, такого ж за якістю, смаку і аромату", - вважає Попович.

Російські можновладці та наближені до них підприємці в останні роки намагаються досягти успіхів у виноробстві. Для цього вони використовують, зокрема, і землі в анексованому Росією Криму.