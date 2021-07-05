Новини науки. Чи може сиве волосся знову потемнішати і що пандемія дала домашнім улюбленцям
- Леонід Лунєєв
- BBC
Серед наукових новин тижня:
- "Посивіти навпаки" - чи можна повернути колір волосся назад?
- Як пандемія допомогла розкритися котячій любові
- Що, де, коли: з чого будується пам'ять у вашій голові
Сивина - це назавжди?
Про те, що від сильних хвилювань можна посивіти, причому іноді буквально за одну ніч, відомо давно. Особливо багато таких випадків стається в часи війн, природних катаклізмів і раптових особистих трагедій.
Сивішають люди і внаслідок природних причин - з віком волосся втрачає пігмент. З цим живуть без особливих проблем - можна, зрештою пофарбувати волосся. Але щоб сивина минула сама - про таке навряд чи хтось чув. Аж поки за справу не взявся доцент Колумбійського університету Мартін Пікард.
Він провів дослідження, в якому взяли участь 14 добровольців віком від 9 до 65 років, в яких було або зовсім сиве волосся, або волосся, що сивішає.
Зразки цього волосся просканували у високій роздільній здатності, щоб з точністю виявити, скільки пігменту вони втратили. При цьому з'ясувалася цікава особливість: у деяких випадках почалося посивіння, але потім цей процес призупинявся.
Порівнявши кольорові варіації зі щоденниками учасників експерименту, в яких вони упродовж року записували періоди спокою та стресу, вчені помітили певний взаємозв'язок між циклами стресу та втратою пігментації волосся.
"Один з учасників поїхав у відпустку, і за цей час п'ять його волосин знову потемнішали", - зазначає Пікард.
Проаналізувавши сотні білків всередині волосся, вчені виявили зв'язок між волоссям, що сивішає, і білковими мітохондріями - показниками розтрати енергії на клітинному рівні та метаболічного стресу.
Застосувавши математичну модель, щоб екстраполювати результати своїх досліджень на більшу кількість різних вікових груп, вчені припустили, що сиве волосся у деяких випадках може повернути попередній колір.
І хоча це, на перший погляд, суперечить дослідженню, що проводилося на мишах, таку невідповідність можна пояснити різницею між волосяними фолікулами мишей і людей.
"Розуміння механізмів, що дозволяють сивому волоссю повернути пігментацію, може розповісти багато нового про процес людського старіння і про те, як на цей процес впливає стрес", - наголошує Мартін Пікард.
Втім, дослідники кажуть, що часткове відновлення кольору можливе, але лише до певного віку.
Тож посивіти раніше часу внаслідок стресу чи інших біологічних причин достатньо просто, а от знову стати брюнетом у літньому віці без допомоги фарби для волосся навряд чи вдасться.
Ти - мені, я - тобі: як пандемія зблизила людей та котів
Домашні улюбленці зробили нам, людям, величезну послугу під час пандемії. Результати одразу кількох досліджень беззаперечно свідчать про те, що вони допомогли нам впоратися зі стресом і побороти відчуття самотності.
Але ж і ми якимось чином вплинули на своїх тварин?
Як з'ясувала група дослідників з університетів Йорка та Лінкольна, коти стали більш люблячими.
Вчені розробили список запитань до власників найрізноманітніших домашніх тварин - від коней до рептилій, пташок і рибок, - і, звісно не оминули увагою власників котів і собак, аби дізнатися, як на них, тварин, вплинула пандемія.
З понад 5 тисяч людей, які надіслали свої відповіді, 65% зауважили зміни в поведінці своїх улюбленців під час першого локдауну в 2020 році.
Учасників опитування запитали про тварин, відносини з ними і про власний психологічний стан.
Загалом чимало людей розповіли, що відносини з улюбленцями покращилися, винятком виявилися лише власники собак - вони звернули увагу на зміни в гірший бік.
"Мій пес почав весь час щось від мене вимагати і виє, коли я виходжу з дому, навіть якщо при цьому я перебуваю в садку і він мене бачить. Не можу уявити, що з ним буде, коли мені доведеться йти на роботу", - розповів один з учасників опитування.
Близько 10% власників собак, кішок та коней звернули увагу на те, що зміни нервують їхніх тварин, при цьому 30% сказали, що тварини почуваються більш розслаблено, а ще 15% розгледіли в них приплив сил та енергії.
Близько третини опитаних - переважно власники котів і собак - сказали, що їхні улюбленці стали ходити за ними по п'ятах.
Одна з головних проблем, про яку говорять власники собак, - зміна режиму прогулянок і спілкування.
Цікаво, що люди, в яких до локдауну були психологічні проблеми, рідше говорили про зміни, що сталися з їхніми улюбленцями, ніж люди, в яких проблеми стали виникати саме під час пандемії.
Дослідники підозрюють, що підвищене відчуття прив'язаності, зафіксоване у майже 36% котів, може бути результатом зміни поведінки самих власників, які під час карантину частіше йшли на фізичний контакт і проявляли до тварин особливу увагу.
Це могло підштовхнути котів до того, аби активніше випрошувати для себе їжу та інші привілеї.
Одна з авторок дослідження, Емілі Шусміт з університету Йорка, визнає, що в дизайні дослідження була низка недоліків. Зокрема, на відповіді людей міг впливати їхній психологічний стан на момент вказування відповідей, тому вони могли бути не до кінця об'єктивними.
До того ж більшість респондентів були жінками, що також може не зовсім точно відображати загальний настрій населення.
Попри це дослідження показало, що зміна наших звичок сильно впливає на наших улюбленців і що вони готові оцінити більшу увагу, яку ми їм приділяємо.
Хронометр у вашій голові
Яким чином події, що відбуваються з нами, не змішуються в голові в одну купу, а вибудовуються в єдиний ланцюг?
Як з'ясувала міжнародна команда вчених з Франції та Нідерландів, вся справа у так званих "нейронах часу" - клітинах гіпокампу, які виконують функцію короткочасної пам'яті та відповідають за подальше переведення інформації в довгострокову пам'ять.
Саме вони дозволяють нам відтворювати правильний порядок подій, що відбулися.
Власне, як це часто буває, такі клітини, що відповідають за послідовне розставлення подій у нашій пам'яті, спершу виявили в щурів, проте про механізм кодування епізодичної пам'яті (тобто пам'яті про автобіографічні події, що охоплює час і місце дії, а також усю супутню інформацію) в людини - залишалося лише здогадуватися.
Щоб перетворити здогадки у факти, дослідники на чолі з нейробіологом Лейлою Редді з французького Центру досліджень когнітивних можливостей мозку провели дослідження за участю 15 пацієнтів, що страждають на епілепсію, в гіпокамп яких вже були імплантовані мікроелектроди.
Учасникам пропонували серії зображень у певному порядку і просили запам'ятати цей порядок.
При цьому електроди фіксували реакцію окремих нейронів в гіпокампі під час показу зображень, в перервах, коли на екрані не демонстрували жодних картинок, і під час пауз, коли учасниками пропонували вгадати, яким буде наступне зображення.
За словами вчених, таким чином вони виявили як нейрони, залучені до процесу запам'ятовування і відтворення картинок, так і ті нейрони, які активізувалися за відсутності зображення.
Вони-то й відповідали за кодування часу навіть у ті моменти, коли нічого не відбувалося.
"Темпоральні модуляції під час цих пауз не могли бути ініційовані зовнішніми подразниками, - пишуть автори дослідження. - Замість цього вони свідчили про темпоральний сигнал в результаті зміни сприйняття учасників під час очікування наступної дози інформації".
Іншими словами, навіть коли нічого не відбувається, лічильник часу в нашій голові продовжує відраховувати час.
Дослідники не виключають, що саме в такі моменти "нейрони часу" здійснюють багаторівневу роботу, записуючи "що, де і коли" (які стосуються тієї чи іншої події) і створюючи з розрізнених елементів чітку картинку пам'яті.
"Феномен суб'єктивної "ментальної подорожі в часі" є наріжним каменем епізодичної пам'яті, - пишуть вчені. - Нейрони в гіпокампі дають нам змогу з усією яскравістю згадувати події, що відбувалися в певний час у певному місці".