Помер Володимир Меньшов, режисер "Москва сльозам не вірить"
Помер російський кінорежисер Володимир Меньшов. Йому був 81 рік. Кілька років тому СБУ заборонила йому в'їзд в Україну через підтримку анексії Криму Росією.
Останнім часом Меньшов хворів коронавірусом. Про його смерть повідомили в кіноконцерні "Мосфільм".
"Кіноконцерн "Мосфільм" і родина Володимира Меньшова зі скорботою повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році життя", - йдеться в повдіомленні.
Наприкінці червня Меньшова включили до першої п'ятірки списку партії "Справедлива Росія" на виборах до Держдуми, які мають відбутися у вересні.
Режисер не приїхав на з'їзд політсили. Це пояснили саме тим, що він підхопив коронавірус.
Меньшов народився 17 вересня 1939 року в Баку.
Всесвітньо відомим він став у 1981 році, коли знятий ним фільм "Москва сльозам не вірить" отримав премію "Оскар" в номінації "Найкраща стрічка іноземною мовою".
Величезною популярністю також користувався ще один його фільм - "Любов і голуби".
Про дату і час поховання режисера повідомлять згодом, заявили в "Мосфільмі".
Меньшов і Україна
У 2017 році стало відомо, що СБУ на п'ять років заборонила Меньшову в'їзд до України.
Того ж року його включили до бази "Миротворець" - зокрема за "виправдання російської агресії проти України" та "фінансування тероризму".
Російський письменник Захар Прілєпін, який відкрито підтримує так звані "ДНР" і "ЛНР", свого часу повідомляв, що Меньшов передав на Донбас 1 мільйон рублів допомоги. Згодом цю інформацію підтвердив і сам Меньшов.
У розмові з російським "Царьград ТВ" Меньшов називав анексію Криму "сміливим рішенням" Володимира Путіна.
"Це дійсно рішення самого Путіна, і рішення відчайдушно сміливе. Генезис цього рішення не дуже зрозумілий, яким чином він прийшов до цього. І я, всі ми милувалися в той момент, коли він це зробив. Там (у Криму - Ред.) зараз зовсім інша атмосфера. Люди повернулися до себе, до своїх витоків".