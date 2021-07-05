Судно Ever Given нарешті залишить Суецький канал

1 година тому

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Судно Ever Given, яке у березні тривалий час блокувало один із головних міжнародних торговельних шляхів, нарешті залишить Суецький канал.

Хоча з мілини контейнеровоз зняли ще кілька місяців тому, до цього часу тривала суперечка між адміністрацією каналу, власником судна та страховою компанією - щодо компенсацій економічних збитків, до яких призвело блокування.

Тепер усі повідомили, що досягли угоди: її урочисто підпишуть 7 липня - тоді ж Ever Given залишить Суецький канал.

Фінансові деталі домовленостей не розголошують.

Раніше адміністрація Суецького каналу (SCA) вимагала понад 900 мільйонів доларів компенсації. У страховій компанії UK Club цю цифру називали необґрунтовано завищеною.

Пізніше SCA знизила бажану суму до 550 мільйонів, однак на якій цифрі зрештою зупинилися перемовини - невідомо.

Наразі судно перебуває в районі Великого Гіркого озера - це найширша частина Суецького каналу.

400-метровий контейнеровоз Ever Given застряг посеред Суецького каналу 23 березня, перегородивши його на 6 днів і повністю заблокувавши рух для інших суден.

На борту перебували 18 тисяч контейнерів із товарами на понад 700 мільйонів доларів.

Над тим, аби зрушити Ever Given з місця, кілька днів працювала ціла флотилія буксирів.

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Водночас із цим ніс та корму корабля намагалися підкопати за допомогою земснарядів, які видалили тисячі тонн піску та глини.

Роботи ускладнювали постійні приливи та відливи, а також сильний вітер.

Якби усі вжиті заходи не закінчилися успіхом, залишався б останній варіант: розвантажити Ever Given і злити пальне, аби підвищити його плавучість.

Але така операція могла виявитися дуже дорогою і тривалою: щоб зняти з судна тисячі контейнерів, на місце довелося б доставити спеціальні крани, що дуже непросто.

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До того ж під час розвантаження могло статися розбалансування, яке теоретично могло загрожувати кораблю розламом.

На щастя, до цього не дійшло, і спільних зусиль земснарядів, екскаваторів і буксирів виявилося достатньо, щоб зняти Ever Given з мілини.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі. За оцінками, через нього проходить приблизно 12% світової торгівлі, тож кожна година простою кораблів обходилася у величезні суми.

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Чимало кораблів вирішили не чекати розблокування Ever Given, а розвернулися, аби доправити вантаж іншими - хоча й довшими - маршрутами.

Востаннє подібний інцидент у Суецькому каналі стався у 2017 році, коли через технічні проблеми на мілину сів японський контейнеровоз.

Тоді, щоправда, єгиптянам вдалося відновити судноплавство за кілька годин.