Крим знову затопило. Фото

1 година тому

На вихідних у кількох частинах анексованого Криму пройшли сильні зливи.

Найбільше постраждав Бахчисарайський район, де всього за день випала двомісячна норма опадів.

З берегів тут вийшло дві річки. Як повідомляють місцеві ЗМІ, підтопленими виявилися понад 60 будинків.

Автор фото, Reuters

Місцями вода перевертала автівки, затоплювала підвали приватних будинків і підмивала дороги.

У понеділок також підтвердили загибель однієї з жительок півострова внаслідок негоди.

Спершу повідомлялося, що в неділю одна жінка потрапила до лікарні, ще одна зникла безвісти, але тіло останньої згодом знайшли.

Деталі її загибелі поки що не розкривають. Влада анексованого Криму каже, що йдеться про мешканку 1951 року народження.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, Getty Images

У Бахчисарайському районі наразі діє режим надзвичайної ситуації.

Зливи також накрили й інші частини півострова, які, щоправда, постраждали менше: Сімферопольський і Красногвардійський райони, а також Феодосію, Ялту й Алушту.

Рятувальники намагаються ліквідовувати наслідки стихії: спилюють повалені дерева, розчищають дороги та відводять воду від житлових будинків.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Минулого разу сильна негода накрила Крим 17 червня.

Тоді через рекордні зливи затопило, зокрема, вулиці Керчі та Ялти.

За прогнозами метеорологів, нинішні екстремальні погодні умови можуть зберегтися до 7 липня.