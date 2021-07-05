Три трикутники та шість мотузочок: історія бікіні у фото

Яна Литвинова

ВВС

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британська актриса Нікі Говорт у бікіні. Фотографія 1971 року

5 липня купальнику бікіні виповнилося 70 років.

Ось уже 75 років жінки - молоді і не дуже, з фігурами, що викликають захоплення і дещо інші емоції, - одягають на пляжі та виставляють на загальний огляд цей предмет гардеробу, який лише вдає, що дотримується пристойності.

Батьком нововведення з викликом, звісна річ, став француз. Якщо точніше, то французький інженер, який перекваліфікувався у модельєри, - Луї Реар.

Винен дефіцит

Реар був не тільки інженером і модельєром, але й непоганим підприємцем. Після війни уряди всіх країн обмежували продаж тканин.

Більшість модних брендів використовували цей дефіцит як привід для того, щоби придумати нові купальні костюми, у яких мінімум тканини демонстрував би максимум тіла.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Актриса на сцені мюзик-холу в Брайтоні, 1934 році: як бачите, пупок цнотливо прикритий

Власне кажучи, процес почався ще під час війни. Жінки на пляжі й на сцені почали виставляти пупок на загальний огляд у 1940 році, після чого процес пішов, і купальні костюми стали на очах танути у розмірах.

При цьому їхня популярність росла обернено пропорційно кількості витраченої тканини.

А 5 липня 1946 Луї Реар продемонстрував свій шедевр. Його винахід назавжди змінив наше уявлення про те, у чому жінка може з'явитися на пляжі.

"Атом", бомба й атол

Автор фото, NATIONAL ARCHIVES Підпис до фото, Усе почалося з випробування США атомної бомби на атолі Бікіні

Усього за чотири дні до історичної події американці випробували на атолі Бікіні в Тихому океані атомну бомбу.

Заради справедливості варто додати, що першим щось на кшталт бікіні придумав інший французький модельєр, Жак Ейм, який - у дусі часу - назвав свою модель "Атом".

"Атом" був трохи ширший. Реар вирішив удосконалити дітище свого земляка найпростішим способом: зменшити його. У рекламній кампанії теж обіграли ядерну тему: "Бікіні, - йшлося у ній, - це розщеплений "Атом".

Хто у світі найхоробріший

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стриптизерка Мішелін Бернардіні вперше позувала перед ЗМІ в бікіні

Однак мало придумати бікіні. Його треба було ще й продати. А для цього його слід було спочатку показати публіці. І тут виникла проблема: у всій Франції не знайшлося моделі, яка була б готова вийти у "цьому" новотворі на подіум.

На допомогу прийшла стриптизерка Мішелін Бернардіні.

11 липня 1946 року Мішелін стала першою жінкою, що постала перед камерами в бікіні.

Першу модель пошили з тканини з малюнком, що зображує газетний принт. Вочевидь Реар прогнозував, що преса просто "вибухне". І він не помилився.

"Порядна дівчина таке не одягне"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Порядні дівчата у 1950 році купалися так

Американський жіночий журнал "Сучасна дівчина" відреагував на новинку так: "Навряд чи слід витрачати слова і писати про так зване бікіні, оскільки абсолютно очевидно, що жодна дівчина, яка має елементарне почуття такту та скромності, ніколи не одягне нічого подібного".

Знаменитий модний критик Діана Вріланд сказала коротше: "Єдине, що не розповідає про дівчину цей виріб, - сказала вона, - це дівоче прізвище її матері".

Автор фото, AFP Підпис до фото, А ось так виглядали моделі на Паризькому автосалоні у 1951 році

Спочатку бікіні заборонили в Бельгії, Італії, Іспанії та Австралії, а також оголосили поза законом у декількох американських штатах.

Були навіть випадки, коли жінок у бікіні просто виганяли з пляжів.

І тільки кінозірки 50-х принесли бікіні всесвітню популярність і комерційний успіх.

Повний тріумф

Автор фото, EXPRESS NEWSPAPERS Підпис до фото, Брижит Бардо стала однією з перших зірок, які взяли бікіні на озброєння

Першою на пляжі в Каннах сфотографувалася 19-річна Брижит Бардо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, А це бікіні, дизайнером якого стала Елізабет Тейлор

Остаточний успіх бікіні приніс вихід на екрани фільму "бондіани" "Доктор Ноу" у 1962 році.

Автор фото, HULTON ARCHIVE Підпис до фото, Американська зірка та секс-символ Джейн Мейнсфілд у бікіні. Фото середини 50-х років

Одним з найбільш відомих моментів фільму стала поява Урсули Андресс з моря в білому бікіні з широким поясом. Сама вона потім зізнавалася, що саме ця сцена принесла їй колосальний успіх.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акторка Елізабет Герлі в бікіні

Решта, як кажуть, - історія. Варто додати лише одне: як би ви не ставилися до бікіні, пам'ятайте про те, що останні півстоліття з гаком воно не виходить з моди.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бікіні у вітрині одного з дорогих магазинів у Дубаї