Чи буде в Афганістані нова велика війна

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Останніми дням понад тисячу військових армії Афганістану змушені сховатися на території Таджикистану, щоби врятуватися після боїв з талібами.

Як передає таджицьке агентство "Ховар" з посиланням на пресслужбу прикордонних військ країни, у ніч на понеділок в Таджикистан перейшли 1 037 афганських військовослужбовців. За даними агентства, за день до цього, у неділю, в Таджикистан втекли ще 94 афганських військових.

Таджикистан дозволив афганським військовослужбовцям в'їзд на територію країни.

"Ховар" повідомляє, що військові переходили кордон не одночасно, а групами по кілька десятків людей у різних місцях.

Агенція "Інтерфакс" 3 липня повідомила, що понад 300 афганських військових відступили на територію Таджикистану під натиском загонів руху "Талібан".

У червні на таджицьку територію втекли десятки військових.

Без іноземних баз

Ситуація в Афганістані загострилася на тлі виведення з країни військового контингенту США і країн НАТО.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Афганські військові тепер контролюють військову інфраструктуру в країні, проте, як зазначають таліби, часом вони здають її без бою

Запеклі бої йдуть відразу в декількох районах Афганістану.

Повідомлення про бойові дії останнім часом надходять переважно з районів афганської провінції Бадахшан.

У липні таліби вже захопили території в провінції Кандагар, минулого місяця - у провінції Кундуз і Вардак.

За інформацією з Афганістану, під контролем талібів зараз перебуває близько третини території країни.

Як розповів професор Давуд Азами, редактор радіопрограм Афганської служби ВВС, бойовий дух урядових сил не надто піднесений.

"Швидке виведення сил США і НАТО деморалізувало афганські сили безпеки, - каже оглядач. - Через те, що таліби одночасно наступають на декількох фронтах, урядові сили відчувають, що у них немає можливостей і ресурсів для захисту своїх позицій у низці районів країни, особливо при відсутності підтримки з повітря з боку американських військових ".

У 2020 році США і представники "Талібану" підписали в Досі угоду про мир. Вона передбачає виведення іноземних військ з Афганістану за 14 місяців, обмін полоненими і початок діалогу з владою країни.

Хоча 14-місячний термін закінчувався 1 травня, повне виведення американських військ відклали до 11 вересня. Наприкінці минулого тижня останні іноземні військові покинули військову базу в Баграмі. Це основний пункт міжнародної операції в Афганістані.

І хоча на території країни залишається все менше солдатів НАТО, певна кількість американських військовослужбовців там все-таки може залишитися, щоб захищати американське посольство і аеропорт, повідомив Reuters з посиланням на іноземне джерело.

Ультиматум талібів

Але таліби наполягають на тому, що в Афганістані не повинно залишитися жодного іноземного військового.

Так заявив в інтерв'ю ВВС представник руху Суха Шахін. За його словами, ця вимога стосується і персоналу, який працює за контрактом з міністерством оборони США.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Талібам протистоять підрозділи, сформовані з місцевих жителів

"Ми виступаємо проти іноземних військових, але не дипломатів, співробітників неурядових організацій. Робота НУО та посольств - це те, що треба нашим людям, ми не будемо для них загрозою", - сказав представник "Талібану".

За словами Сухан Шахіна, більшість повітів і міст опинилися в руках талібів не у результаті боїв, а після переговорів - урядові сили просто відмовлялися битися з ними.

"Таліби вступають в переговори з бійцями урядових сил і кажуть їм: "У вас не було їжі вже три тижні, у вас не вистачає боєприпасів, ніхто не прийде ні за вами, ні за вашими пораненими, ні за вашими трупами. А ми готові вас відпустити, тільки здайте нам зброю", - розповів ВВС журналіст Times Ентоні Лойд, який побував на рейді зі спецзагоном афганської армії.

А коли йдеться про великі військові бази афганської армії, "Талібан" навіть пропонує урядовим солдатам піти з особистою зброєю.

У підсумку солдати відступають, а в руки талібів потрапляють десятки одиниць техніки, у тому числі нові броньовані автомобілі, які американці раніше передали уряду Афганістану. До бойовиків також переходять міномети, величезна кількість боєприпасів та інше важке озброєння, розповів професор Азами.

Як сказав в інтерв'ю РІА "Новости" радник афганського президента з національної безпеки Хамдулла Мохіб, для уряду дії талібів стали несподіванкою.

"Цього року ми очікували від "Талібану" початку переговорів, що ми зможемо очікувати миру в Афганістані. Такі ж очікування поділяв весь світ і регіон. Але, на жаль, таліби без попередження почали наступ, який зачепив усі сфери життя в країні: вони атакували районні центри, школи, представників наших сил безпеки, вони підривали мости і руйнували інфраструктуру", - сказав він.

За словами Мохіба, в афганських регіонах урядові сили підтримують збройні загони місцевого населення, і тому в країні може відновитися затяжна громадянська війна.

Другої афганської не буде?

Ситуація в Афганістані - предмет пильної уваги російської влади.

У Росії немає спільного кордону з Афганістаном, однак з сусідами Афганістану - Туркменією, Узбекистаном і Таджикистаном - у неї серйозні економічні зв'язки, з цих держав до Росії їде велика кількість мігрантів.

У понеділок президент Росії Володимир Путін зателефонував очільнику Таджикистану Емомалі Рахмону і пообіцяв за потреби надати його країні підтримку.

Ескалація в Афганістан може призвести до дестабілізації і в сусідніх державах, вважають багато експертів.

Москва поки не має наміру відправляти до Афганістану військовий контингент, заявив в понеділок речник президента Росії Дмитро Пєсков. Допомогу в разі загострення ситуації на кордоні може отримати Таджикистан.

У Таджикистані розташована 201-я військова база російської армії, на якій дислокуються, за різними даними, від трьох до шести тисяч військовослужбовців. До складу бази також входить авіагрупа вертольотів Мі-8 і Мі-24, що базується на військовому аеродромі "Айни" неподалік від Душанбе.