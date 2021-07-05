Вихід військ із Афганістану, сутички на прайді ЛГБТ і зайвий Pfizer. Теленовини ВВС
У випуску 5 липня:
- Війська НАТО залишають Афганістан після двадцяти років. Чи впорається афганська армія із угрупованням Талібан?
- Українсько-американські військові навчання Сі Бриз, які так дратують Росію і Путіна - цього року особливо масштабні.
- Розірвані прапори, напад на офіс ЛГБТ і сутички з поліцією. У Грузії так і не відбувся прайд.
- Зайві дози вакцини Pfizer у Ізраїлі: кому вони дістануться? Місцева молодь не поспішає зі щепленням, і препарати псуються.
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