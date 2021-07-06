Десятки міст і сіл України без світла через негоду

1 година тому

Автор фото, unian

Через негоду без електроенергії залишився 41 населений пункт у п'яти областях України, повідомили в пресслужбі ДСНС.

Сильні пориви вітру, дощ, гроза наробили шкоди.

Знеструмлені села та міста у п'яти областях України - Черкаська - 16, Кіровоградська - 8, Донецька - 7, Миколаївська - 7 і Дніпропетровська - 3.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

На вихідних в кількох частинах анексованого Криму пройшли сильні зливи. Найбільше постраждав Бахчисарайський район, де всього за день випала двомісячна норма опадів.

Минулого разу сильна негода накрила Крим 17 червня.

Тоді через рекордні зливи затопило, зокрема, вулиці Керчі та Ялти.

За прогнозами метеорологів, нинішні екстремальні погодні умови можуть зберегтися до 7 липня.