У Нігерії викрали 140 школярів. Дітей повели в ліс

1 година тому

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Озброєні люди викрали на північному заході Нігерії щонайменше 140 школярів, заявила поліція.

Також групу людей викрали з Національного центру боротьби з туберкульозом та проказою у місті Зарія. Серед викрадених - дві медсестри та 12-місячна дитина, повідомив працівник лікарні.

У понеділок з'явилися повідомлення про чергове масове викрадення людей із школи поблизу міста Кадуна.

Мати 15-річної дівчинки, яку викрали з баптистської школи, повідомила ВВС, що велика група озброєних людей, які прибули на мотоциклах, схопили 140 школярів.

У заяві поліції йдеться, що озброєні люди "перемогли охоронців школи та пробралися до гуртожитку для учнів". Дітей повели у ліс.

Врятувати вдалося 26 людей, включаючи вчительку, йдеться у повідомленні.

Місцевий християнський лідер повідомив, що в школі навчається 180 учнів. 20 у безпеці. Однак, за його словами, деякі з них, можливо, втекли.

Працівник лікарні, який попросив не називати його ім'я, повідомив BBC, що озброєні люди викрали з лікарні у місті Зарія щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей у віці до трьох років і підліток.

Влада Нігерії відправляє на порятунок дітей війська.

Викрадення доволі часто трапляються у Нігерії. З грудня там викрали понад 1000 дітей, дев'ятьох вбили.

Понад 200 школярів досі зникли вважаються зниклими безвісти, деяким з них до трьох років.

Влада заявляє, що нещодавні напади на школи на північному заході здійснили бандити.

З часу відомого викрадення у 2014 році 276 школярок ісламістськими бойовиками "Боко Харам" все більше озброєних груп вдаються до викрадення учнів.