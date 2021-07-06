У Нігерії викрали 140 школярів. Дітей повели в ліс
Озброєні люди викрали на північному заході Нігерії щонайменше 140 школярів, заявила поліція.
Також групу людей викрали з Національного центру боротьби з туберкульозом та проказою у місті Зарія. Серед викрадених - дві медсестри та 12-місячна дитина, повідомив працівник лікарні.
У понеділок з'явилися повідомлення про чергове масове викрадення людей із школи поблизу міста Кадуна.
Мати 15-річної дівчинки, яку викрали з баптистської школи, повідомила ВВС, що велика група озброєних людей, які прибули на мотоциклах, схопили 140 школярів.
У заяві поліції йдеться, що озброєні люди "перемогли охоронців школи та пробралися до гуртожитку для учнів". Дітей повели у ліс.
Врятувати вдалося 26 людей, включаючи вчительку, йдеться у повідомленні.
Місцевий християнський лідер повідомив, що в школі навчається 180 учнів. 20 у безпеці. Однак, за його словами, деякі з них, можливо, втекли.
Працівник лікарні, який попросив не називати його ім'я, повідомив BBC, що озброєні люди викрали з лікарні у місті Зарія щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей у віці до трьох років і підліток.
Влада Нігерії відправляє на порятунок дітей війська.
Викрадення доволі часто трапляються у Нігерії. З грудня там викрали понад 1000 дітей, дев'ятьох вбили.
Понад 200 школярів досі зникли вважаються зниклими безвісти, деяким з них до трьох років.
Влада заявляє, що нещодавні напади на школи на північному заході здійснили бандити.
З часу відомого викрадення у 2014 році 276 школярок ісламістськими бойовиками "Боко Харам" все більше озброєних груп вдаються до викрадення учнів.