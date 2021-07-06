На Камчатці загадково зник літак

28 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Архівне фото АН-26

У Росії над Камчаткою зник пасажирський літак, на борту якого було 28 людей.

Він не вийшов на зв'язок у призначений час, повідомили у МНС.

ЗМІ пишуть, що аварія могла статися при заході на посадку.

Літак Ан-26 здійснював пасажирський рейс Петропавловськ-Камчатський - Палана.

За попередніми даними, на борту літака було 22 пасажири, з них двоє дітей до 12 років, й шість членів екіпажу.

Літак зник з радарів, повідомила пресслужба уряду Камчатського краю.

Ан-26 міг розбитися поблизу вугільного розрізу, пише Інтерфакс з посиланням на джерело.

Палана - селище міського типу, адміністративний центр Коряцького округу.

З Петропавловська-Камчатського і селища Оссора в Палану вилетіли рятувальники.

Пошуки ведуть по траєкторії польоту літака над морем і над сушею.

Територію будуть оглядати до темряви: На Камчатці вже вечір. У темну пору доби вертоліт припинить пошуки.

За даними джерела агенції Інтерфаксу, причиною катастрофи могли стати погана видимість або відмова техніки.

Помилку екіпажу також будуть розглядати як можливу причину катастрофи.