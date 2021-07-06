Конкуренту Лукашенка на виборах дали 14 років

16 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Засуджений 20 років очолював правління "Белгазпромбанка"

Верховний суд Білорусі засудив колишнього кандидата в президенти країни і банкіра Віктора Бабарика до 14 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму і до штрафу.

Розмір штрафу - 1,5 млн гривень. Також Бабарику на п'ять років позбавили права обіймати посади, пов'язані з організаційним, адміністративними обов'язками.

Оскільки вирок виніс Верховний суд, оскарженню він не підлягає.

Суд ще має оголосити вироки іншим фігурантам так званої справи "Белгазпромбанка" про корупцію і відмиванні грошей.

Бабарику заарештували у червні 2020 року - через місяць після того, як він став кандидатом на пост президента. Звинувачення просило для нього 15 років в'язниці.

Він - єдиний, хто не визнав провини в корупції і відмиванні грошей. Решта фігурантів - колишні підлеглі Бабарика - пішли на угоду зі слідством.

Правозахисна організація Amnesty International визнала Бабарика та інших підсудних у "справі Белгазпромбанка" в'язнями совісті.

У в'язницю - за популярність?

Віктор Бабарика відомий в Білорусі своєю благодійною діяльністю. За всі 20 років, що він очолював правління "Белгазпромбанка", банк жертвував значні суми на лікування хворих дітей і підтримував культуру.

12 травня 2020 року Бабарика висунув свою кандидатуру на виборах президента Білорусі. Незалежні ЗМІ країни провели опитування серед своєї аудиторії і прогнозували йому впевнену перемогу у першому турі.

Офіційні соцопитування у Білорусі можливі тільки з дозволу влади, тому не могли бути проведені щодо суперників Лукашенка.

Але вже 18 червня Бабарику заарештували за звинуваченням в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей і давання хабарів.

Під час дебатів адвокат ексбанкіра Наталія Мацкевич заявила, що процес над ним був затіяний з єдиною метою - виключити сильного опонента з виборчого процесу.

Зараз Віктору Бабариці 57 років. "Бєлгазпромбанку", який він очолював протягом 20 років, є дочірньою філією російського Газпромбанку.