Конкуренту Лукашенка на виборах дали 14 років
Верховний суд Білорусі засудив колишнього кандидата в президенти країни і банкіра Віктора Бабарика до 14 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму і до штрафу.
Розмір штрафу - 1,5 млн гривень. Також Бабарику на п'ять років позбавили права обіймати посади, пов'язані з організаційним, адміністративними обов'язками.
Оскільки вирок виніс Верховний суд, оскарженню він не підлягає.
Суд ще має оголосити вироки іншим фігурантам так званої справи "Белгазпромбанка" про корупцію і відмиванні грошей.
Бабарику заарештували у червні 2020 року - через місяць після того, як він став кандидатом на пост президента. Звинувачення просило для нього 15 років в'язниці.
Він - єдиний, хто не визнав провини в корупції і відмиванні грошей. Решта фігурантів - колишні підлеглі Бабарика - пішли на угоду зі слідством.
Правозахисна організація Amnesty International визнала Бабарика та інших підсудних у "справі Белгазпромбанка" в'язнями совісті.
У в'язницю - за популярність?
Віктор Бабарика відомий в Білорусі своєю благодійною діяльністю. За всі 20 років, що він очолював правління "Белгазпромбанка", банк жертвував значні суми на лікування хворих дітей і підтримував культуру.
12 травня 2020 року Бабарика висунув свою кандидатуру на виборах президента Білорусі. Незалежні ЗМІ країни провели опитування серед своєї аудиторії і прогнозували йому впевнену перемогу у першому турі.
Офіційні соцопитування у Білорусі можливі тільки з дозволу влади, тому не могли бути проведені щодо суперників Лукашенка.
Але вже 18 червня Бабарику заарештували за звинуваченням в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей і давання хабарів.
Під час дебатів адвокат ексбанкіра Наталія Мацкевич заявила, що процес над ним був затіяний з єдиною метою - виключити сильного опонента з виборчого процесу.
Зараз Віктору Бабариці 57 років. "Бєлгазпромбанку", який він очолював протягом 20 років, є дочірньою філією російського Газпромбанку.