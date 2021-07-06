Melovin зробив камінгаут на Atlas Weekend. Як на це відреагували українці

26 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Український співак Melovin під час свого виступу на фестивалі Atlas Weekend зробив камінгаут.

Він заявив, що для нього не має значення "колір, віра чи стать" людини, яку любиш, адже любити треба "людину, тіло, душу".

На сцені Melovin пристрасно поцілував дівчину, а потім хлопця і вийшов до глядачів з прапором ЛГБТ.

Пізніше у своїх соцмережах співак висловив обурення, що його вчинок, який він назвав "офіційним камінгаутом", вирізали з прямого ефіру М1, де транслюють концерти Atlas Weekend.

На ці закиди відреагував медіахолдинг StarLightMedia, куди входить канал М1. Там заявили, що каналу не повідомили про запланований момент і трансляцію після виступу перемкнули на інші сцени "заради більшої динамічності та яскравості кадру".

При цьому у медіахолдингу привітали камінгаут Melovin.

"Це прояв права на свободу самовираження та ознака демократичного суспільства. Ми раді вітати вчинок Melovin, який зробив одну з перших таких заяв серед публічних людей в Україні. Сподіваємось, що це стане початком нового рівня безпеки, діалогу та захисту прав та можливостей ЛГБТ спільноти в Україні", - зазначили у StarLightMedia і пообіцяли підготувати великий матеріал про це у випуску "Вікна-Новини".

"Крига скресла" і "навіщо мені на це дивитися"

Автор фото, facebook.com/StarLightMedia/

Правозахисник Зорян Кісь називає заяву Melovin і реакцію на неї медіахолдингу дуже важливою: "Здається, це перший камінгаут української зірки, і перша заява потужної медіагрупи на підтримку цього камінгауту. Можливо, ще рано казати, що крига скресла, але тенденція мені подобається".

Пости Melovin з відео його камінгауту зібрали сотні тисяч переглядів, лайків та коментарів.

"Для такого кроку в нашій країні необхідна сміливість. На жаль, суспільство у нас багато в чому консервативне… Головне: поважати свободу іншої людини", - написала під постом Melovin у Facebook користувачка Тетяна Дубенко.

"Ти приклад того, що не потрібно боятись комусь щось сказати, показати. Просто роби те, що подобається і не слухай нікого", - пишуть фани Melovin в Instagram.

Утім, такий крок співака сподобався не всім.

"Мені абсолютно байдуже, яка в кого орієнтація, але навіщо мені на це дивитися на музичній події? Проявляти свою позицію можна і на параді", - писала користувачка під ніком kate_bone_1979

На що з офіційного акаунту Melovin їй відповіли: "А я бачив, як натурали цілуються, і що? Вони мене утискають".

"Я не фанат цього артиста. Хоча не так. Я просто не чула жодної його пісні. Не в цьому суть. Я дуже хочу жити в країні, де робити камінгаут буде НЕ страшно", - написала у Facebook Аліна Глазова.

Дехто звинуватив співака у бажанні зловити хайп.

"Елтон Джон нікого не цілував на сцені, бо був зайнятий творчістю. Елтона я поважаю! А це - чистої води ХАЙП", - писали користувачі.

Автор фото, Sasha Koltsova Facebook

"Та немає там камінауту. Є фінальна частина музичного шоу, з цілунками запрошених акторів двох статей і демонстрацією прапора, як підтримки лгбт", - написала співачка Саша Кольцова.

"Виступити з веселковим прапором, проявити публічно солідарність з меншістю, якій так складно себе захищати і важко просто спокійно жити, - це не хайп, а сміливий вчинок", - заявила на захист Melovin журналістка Катерина Сергацкова.

В Україні, нагадує вона, не часто можна побачити, як публічні люди розповідають, що є частиною ЛГБТ.

"В Україні ви частіше можете спостерігати, як на ЛГБТ-людей на вулицях нападають, б'ють, принижують, влаштовують "сафарі", а поліція потім не може кваліфікувати це як напад на ґрунті ненависті", - написала у Facebook Сергацкова.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Тут як на війну йдеш, - учасники про Марш рівності у Києві