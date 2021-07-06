Вірян ПЦУ вдвічі більше за вірян УПЦ МП - опитування

51 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Митрополит Епіфаній має найбільше симпатиків серед релігійних лідерів в Україні - 45% опитаних українців позитивно ставляться до нього, і лише 6% - негативно

58,3% православних християн в Україні відносять себе до вірян Православної церкви України, а 25,4% - до вірян УПЦ Московського патріархату. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Ще 12% православних християн не конкретизували патріархат, до якого належать, 4,3% не змогли відповісти на питання.

Кількість вірян ПЦУ серед усіх православних у порівнянні з опитуванням у червні 2020 року зросла з 48 до 58%, кількість вірян УПЦ МП з 21 до 25%. Натомість зменшилася кількість православних, які не конкретизували патріархат, до якого належать - з 23% до 12%.

Нове опитування КМІС показало також загальну кількість прихильників релігійних конфесій в Україні.

До православних християн себе відносять 72,7% опитаних, греко-католиків - 8,8%, протестантів - 2,3%, римо-католиків - 0,9%, мусульман - 0,2%, юдеїв - 0,1%. Водночас соціологи зазначають, що похибка для груп чисельністю нижче 5% складає 1,5%.

6,8% опитаних назвали себе атеїстами.

Позитивно ставляться до ПЦУ 52% всіх опитаних, нейтрально - 33,9%, негативно - 9,2% опитаних. Водночас до предстоятеля ПЦУ Епіфанія позитивно ставляться 45% українців, нейтрально - 38%, негативно - 6%.

Автор фото, УНІАН

До УПЦ МП позитивно ставляться 23,6%, нейтрально - 36,8%, негативно - 34,8% опитаних. Водночас до митрополита Київського і всієї України УПЦ МП Онуфрія позитивно ставляться 20%, нейтрально - 39%, негативно - 29%.

До УГКЦ позитивно ставляться 36,1%, нейтрально - 49,6%, негативно - 6,6% опитаних. До глави УГКЦ Святослава Шевчука позитивно ставляться 31% опитаних, нейтрально - 42%, негативно - 4% (у червні 2020 року - 5.5%).

Опитування повели 25-28 червня в усіх регіонах, крім анексованого Криму та непідконтрольної Києву частини Донбасу. Похибка не перевищує 3,5%.