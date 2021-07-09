Бабуся з автоматом: як одеські пенсіонери грають у Counter-Strike

9 хвилин(и) тому

Скільки років вам було, коли ви вперше зіграли у Counter-Strike? Не грали взагалі? Ну, ніколи не пізно...

Приміром, в інтернет-клубі в Одесі є команда... пенсіонерів, яка грає у стару (але не зовсім добру!) "контру". Причому захопилися настільки, що проводять за цим заняттям ледь не увесь вільний час.

А ще гравці вже мають невеличке досягнення - їх визнали найстаршою командою для гри у CS в Україні.

Найповажнішому учаснику команди - аж 78 років. Життя на пенсії тільки починається - у команді добре це знають.

Над матеріалом працювали Всеволод Ананьєв та Анастасія Грібанова.