У Бразилії затримали "короля криптовалюти". Його звинувачують у привласненні $300 млн

1 година тому

Автор фото, EyeEm via getty

Бразильця Клаудіу Олівейру, який називає себе "королем криптовалюти", затримали за звинуваченням в незаконному привласненні приблизно 300 млн доларів, які належать інвесторам.

Олівейра обіймав посаду президента криптовалютної групи Bitcoin Banco Group, яка три роки тому заблокувала рахунки клієнтів і оголосила про зникнення семи тисяч біткоїнів.

Представники поліції міста Куритиба в бразильському штаті Парана на пресконференції у понеділок назвали Олівейру лідером злочинної організації, причетної до відмивання і привласнення сотень мільйонів доларів в криптовалюті, а також до порушень процесу банкрутства.

Рахунки Олівейри та його помічників заблокували.

Операцію під кодовою назвою Daemon провели за підсумками розслідування, що тривало з 2019 року.

Почалося воно зі скарг ймовірних жертв шахрайства, яким перестали повертати вкладені в криптовалюту гроші. Кілька місяців по тому криптовалютна група заявила, що стала жертвою зламу і втратила 7 тисяч біткоїнів (приблизно 240 млн доларів за нинішнім курсом) та не може виконати зобов'язання з повернення вкладів.

Проти Bitcoin Banco подали кілька судових позовів. Її офіси вперше обшукала поліція, яка вилучила приблизно 25 біткоїнів. В компанії заявили, що до співробітників без підстав застосували силу.

У червні 2019 року суд штату Парана зобов'язав групу надати докази злому, але BBG цього так і не зробила. З клієнтом, за позовом якого суд виніс це рішення, вона досягла позасудової угоди.

У липні Bitcoin Banco домоглася в суді дозволу на санацію - компанія зобов'язалася реструктурувати фінанси і почати виплати за боргами, щоб уникнути банкрутства. Однак на початку 2020 року з'ясувалося, що компанія не виконує судові рішення, продовжує залучати нових клієнтів і ігнорує зобов'язання з виплати старим.

На цьому тлі в ЗМІ потрапили податкові документи Олівейри, в яких той вказав, що володіє гігантським статком у 25 тисяч біткоїнів, або - на той час - 210 млн доларів. Документ був датований 2018 роком, але ні його справжність, ні актуальність зазначених у ньому цифр ЗМІ підтвердити не змогли.

Крім того, з'ясувалося, що Олівейру звинувачують по аналогічних епізодах в США.

У соцмережах є чимало фотографій Олівейри на розкішних вечірках та поряд з приватними літаками

Використання криптовалют як основного платіжного засобу в епізодах кібертероризму викликає занепокоєння держав у всьому світі. У червні в Бразилії найбільший в світі постачальник м'яса мусив сплатити хакерам 11 млн доларів в криптовалюті за усунення наслідків кібератаки, яка зупинила її заводи в Канаді та Австралії.

У травні, керуюча компанія одного з ключових нафтопроводів США Colonial Pipeline виплатила хакерам, які паралізували її роботу, майже 5 млн доларів у криптовалюті.

Ці гроші частково вдалося повернути: в червні міністерство юстиції США повідомило, що влада зуміла відстежити грошові перекази і повернути близько 63,7 біткоїна (приблизно 2,1 млн доларів) з виплачених здирникам грошей.