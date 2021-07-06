Україна не поїде на Чемпіонат світу з пляжного футболу до Росії. Що відомо

1 година тому

Автор фото, Асоціація пляжного футболу України

Збірна України з пляжного футболу не поїде на Чемпіонат світу, який проходитиме в Росії наприкінці серпня.

Цю інформацію BBC News Україна підтвердили в Асоціації пляжного футболу, яка ухвалювала рішення спільно з Українською асоціацією футболу.

Путівку на світову першість українська збірна виборола в рамках відбору, який у червні проходив у Португалії.

Детальніше рішення роз'яснив перший віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук.

За його словами, офіційна причина відмови їхати до Росії - те, що РФ "не може забезпечити безпеку для нашої збірної на своїй території".

Ухвалювали рішення відповідно до рекомендацій міністерств, організацій та відомств України.

"Боляче за наших спортсменів"

При цьому Владислав Ващук зазначив, що особисто він має "свою точку зору" на ситуацію.

"Якщо АПФУ прийняла рішення про те, що збірна не їде на Чемпіонат Світу - значить, в цьому є сенс. І я підтримаю його, яким би не була моя особиста думка з цього питання. Я розумію і поділяю політичну позицію федерації, але у мене є своя точка зору на спортивну складову. У мене, як у футболіста, як у спортсмена", - заявив Ващук.

Автор фото, Асоціація пляжного футболу України Підпис до фото, Українські збірники після повернення до Києва наприкінці червня. Незадовго до цього вони посіли друге місце у європейському відборі на Чемпіонат світу

За його словами, йому "боляче і прикро за наших спортсменів", які не поїдуть на світову першість.

"Боюся уявити, що відчувають ті, для кого цей чемпіонат світу був, можливо, останнім шансом, адже вік спортсмена дуже короткий. Останній раз Україна виходила на Чемпіонат світу вісім років тому. У нас зараз сильна збірна, як ніколи".

Ващук зазначив, що попри "максимально несприятливе" місце проведення чемпіонату, особисто він виступав за те, що туди потрібно "їхати і вигравати".

"І зараз би я дуже хотів, щоб наша збірна на чемпіонаті світу довела всім, що ми можемо, в будь-яких умовах і за будь-яких обставин".

"Я не міг і не можу інакше - спорт це часто боротьба на межі можливостей і це не про тих, хто здається. Але рішення вже прийнято. І воно не заперечується", - додав перший віцепрезидент АПФУ.

"Щоб звучав наш гімн"

Схожу позицію озвучив і ексочільник національної збірної України з футболу Мирон Маркевич. Наразі він працює на посаді голови комітету національних збірних Української асоціації футболу.

"Я, напевно, за те, щоб їхати і грати. Не просто грати, а щоб там звучав наш гімн. Тим більше, що у нас хороша збірна. Я схиляюся до того, що треба їхати і показати хороший результат. Це якщо брати спортивну складову", - сказав Маркевич.

Автор фото, Асоціація пляжного футболу України Підпис до фото, Гравці збірної раніше не приховували радості щодо виходу на Чемпіонат світу. Один з лідерів збірної України Роман Пачев називав це "мрією усього життя"

При цьому він додав, що розуміє й ту частину вболівальників, які могли б обуритися поїздкою збірної до Росії.

"Тут теж є своя правда. І ті мають рацію, і ті мають рацію. Але можна ж поїхати й виграти чемпіонат [...] В першу чергу від цього страждають футболісти, які намагалися і хотіли потрапити на такий серйозний форум. Футболісти, напевно, повинні були їхати, а вболівальники ні. Так мені здається", - додав Маркевич.

"Не планували їхати"

Автор фото, Асоціація пляжного футболу України

Тим часом російські спортивні ЗМІ з посиланням на джерела в МЗС Росії поширюють коментар, що українська збірна, ймовірно, узагалі не планувала їхати на світову першість - попри те, що завдання виходу на турнір перед збірниками усе ж ставили.

"Судячи з усього, вони від самого початку не планували їхати в Росію на цей турнір: нам навіть не надходила заява для дозволу на в'їзд до країни з боку України", - цитує видання Eurostavka неназване джерело в російському МЗС.