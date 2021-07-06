Італія в серії пенальті перемагає Іспанію і виходить до фіналу Євро-2020

49 хвилин(и) тому

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Перший півфінал Чемпіонату Європи з футболу завершився перемогою Італії. Путівку до фіналу італійцям вдалося вирвати в серії пенальті.

На початку поєдинку обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні: вже на 4-й хвилині шанс відзначитися мали італійці - Ніколо Барелла поцілив у стійку. Арбітри, щоправда, одразу ж зафіксували офсайд.

Контроль над м'ячем після цього поступово захопила збірна Іспанії, але перевага у володінні ініціативою в небезпечні атаки фактично не переростала: до 20-ї хвилини команди завдали лише одного удару по воротах суперника на двох.

У середині першого тайму хорошу нагоду відзначитися мали італійці. Після невдалого виходу голкіпера підопічним Роберто Манчіні залишалося лише поцілити в пусті ворота, але з ударом вони забарилися - захисники збірної Іспанії встигли повернутися і заблокувати постріл Барелли.

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Відтоді і аж до перерви ситуація на полі особливо не змінювалася. Італійці дещо активніше стали пресингувати іспанців на їхній половині поля, але до небезпечного удару справа дійшла лише на останній хвилині першого тайму: захисник збірної Італії Емерсон опинився у штрафному майданчику суперників і з гострого кута що є сили пробив по воротах, але влучив у перекладину.

На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

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На початку другої половини матчу Італія та Іспанія стали частіше обмінюватися ударами, і вже на 60-й хвилині одна з атак завершилася голом.

Італійці спіймали іспанців на швидкій контратаці - Іммобіле вирізив передачу на Інсіньє, той пройти захист не зміг, але м'яч відскочив до Федеріко К'єзи, який обвідним ударом точно поцілив у дальній кут. Голкіпер збірної Іспанії зреагувати не встиг.

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Іспанії після пропущеного голу не залишалося нічого, окрім як йти вперед в надії відігратися, але ці спроби тривалий час виглядали не надто переконливими. Ба більше - італійці кілька разів вибігали в контратаки, загрожуючи подвоїти рахунок і фактично поховати шанси Іспанії на вихід до наступної стадії Євро.

Та на 80-й хвилині іспанці довели, що наміру здаватися не мають: Альваро Мората і Дані Ольмо розіграли "стінку" в штрафній італійців, відрізавши одразу кількох захисників, після чого Мората низом закотив м'яча у ворота повз голкіпера - 1:1.

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Рівний рахунок зберігся аж до кінця основного часу і в умовах більш-менш рівної гри виглядав цілком справедливим. Попереду були два додаткові екстратайми по 15 хвилин.

На початку першого з них обидві команди стали проявляти більшу обережність і не поспішали надто активно йти вперед.

Два небезпечні моменти зрештою виникли біля воріт італійців - в обох випадках через невпевнену гру воротаря, що призводила до "пожежі" у штрафному майданчику, - але точним ударом вони не завершувалися.

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У другому овертаймі італійці таки змогли забити, але радість їхніх вболівальників тривала недовго - боковий арбітр зафіксував офсайд.

Повноцінного ж голу, який би вирішив долю поєдинку, глядачі матчу так і не дочекалися. 1:1 після 120 хвилин зустрічі означали, що переможець півфіналу визначиться в серії пенальті.

Серія пенальті

Перший же удар італійців з 11-метрової позначки потягнув голкіпер іспанців Унаї Сімон. Але після цієї невдачі італійських вболівальників швидко заспокоїв Дані Ольмо - півзахисник збірної Іспанії так само схибив, пробивши вище воріт.

Наступні кілька ударів обох команд були точними, аж до чергової "осічки" з боку іспанців - в голкіпера поцілив Альваро Мората.

Італійцям залишалося забити всього один раз - і Жоржиньйо не схибив.

Збірна Італії - у фіналі Чемпіонату Європи.

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У фіналі Євро-2020 першості збірна Італії зійдеться з переможцем півфіналу Англія - Данія, який відбудеться у середу, 7 липня.

На попередньому етапі англійці розгромно вибили зі змагань збірну України (4:0), датчани пройшли до півфіналу завдяки перемозі над чехами з рахунком 2:1.

Переможець турніру визначиться у неділю, 11 числа, - фінальний матч проходитиме на стадіоні Вемблі у Лондоні.