Канни повертаються і тюрма для суперника Лукашенка. Теленовини ВВС
У випуску 6 липня:
- Суперника Олександра Лукашенка на президентських виборах Віктора Бабарику засудили до 14 років тюрми. Бабарика в минулому очолював білоруську філію Газпромбанку, а влада Білорусі звинувачує його в хабарництві. Що це означає? Думка оглядача.
- Спадщина війни в Газі. Як в етнічно змішаних містах Ізраїлю не спадає напруга між ізраїльськими арабами і євреями - репортаж із міста Лод, що було епіцентром міжетнічного насильства.
- Канни повертаються! Після коронавірусної паузи відкривається 74-й Каннський кінофестиваль. Розповідаємо про найцікавіші дебюти.
- І що в Каннах покажуть про Україну, або які українські фільми можна буде подивитися на півдні Франції? Розповідь кореспондентів.
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