Британець зібрав $50 тис для німецької дівчинки, яку образили англійські фанати

18 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Дівчинка, яка вболівала за німецьку збірну на Євро-2020 і розплакалася, коли її команда програла, потрапила в об'єктиви камер

Чоловік зібрав 50 тисяч доларів на підтримку юної вболівальниці Німеччини. Сльози дівчинки потрапили на камеру і спровокували уїдливі коментарі фанатів Англії.

Коли Німеччина програла Англії на стадіоні Вемблі з рахунком 2-0, камери зняли на трибунах маленьку німецьку вболівальницю, яка розплакалася від поразки своєї команди.

Після матчу на адресу дівчинки посипалися образливі коментарі від англійських фанів.

Тоді мешканець уельського міста Каерлеона Джоел Гьюз розпочав збір коштів, щоб "показати їй, що у Великій Британії не всі такі жахливі".

На сторінці збору коштів сім'я дівчинки залишила коментар, в якому зазначила, що хотіла б передати гроші Unicef.

У заяві йдеться: "В інтересах нашої дочки та нашої родини ми хотіли б зберегти анонімність, але хочемо подякувати усім за вашу чудову підтримку".

"Наша дочка просить, щоби ваші щедрі пожертвування передали фонду Unicef, і таким чином ваша доброта принесла користь".

Автор фото, Joel Hughes Підпис до фото, Джоел Гьюз каже, що йому було нестерпно бачити ксенофобські образи, приховані під футбольний тролінг

51-річний пан Гьюз щиро подякував всім, хто взяв участь у благодійній акції, на сторінці збору коштів.

Він пояснив, що ідея зібрати кошти народилася в нього, коли він побачив "огидні образи на адресу маленької дівчинки" в інтернеті.

Він планував зібрати 500 фунтів стерлінгів (близько 700 дол.) і купити дівчинці "приємний подарунок".