Президента Гаїті вбили у власному будинку. Першу леді поранили

1 година тому

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Президента Гаїті 53-річного Жовенеля Моїза вбили у його приватній резиденції в середу вранці.

Про це повідомив прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф.

Вбивство сталося близько 1:00 ночі за місцевим часом. За попередньою версією, його здійснила група нападників, заявив прем'єр-міністр.

Особи нападників ще не встановили.

Першу леді також поранили з вогнепальної зброї під час нападу.

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Пан Жозеф сказав, що були вжиті всі заходи, щоб гарантувати стабільність у державі.Жовенель Моїз був при владі з лютого 2017 року.Гаїті - одна з найбідніших держав Західної півкулі. Її населення становить близько 10,6 млн людей.У лютому минулого року в країні почалися акції протесту, учасники яких вимагали відставки Моїза.

Противники президента звинувачували його в зростанні інфляції, корумпованості чиновників і погіршенні ситуації в економіці.