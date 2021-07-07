Фантастичний двобій Євро-2020: Британія в передчутті матчу Англія-Данія

1 година тому

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Преса Великої Британії у передчутті фантастичного футбольного двобою команди Гарета Саутгейта зі збірною Данії, що відбудеться 7 липня на лондонському стадіоні Вемблі.

Газети країни рясніють статтями про оптимізм і надію англійських вболівальників, від пересічних громадян до прем'єр-міністра і членів королівської родини, які сподіваються, що "команда трьох левів" вийде у фінал Євро-2020 і привезе додому один з найпрестижніших футбольних трофеїв світу - золото чемпіонату Європи.

Чи стане щасливою "спроба №4"?

Поважна британська газета Guardian пише, що "близько 56 мільйонів вболівальників сподіваються, що середа стане днем, коли фортуна нарешті усміхнеться Англії і вони побачать, як вона виходить у фінал великого футбольного турніру вперше з 1966 року".

"Три рази Англія виходила у півфінали: на чемпіонаті світу в Італії у 1990 році, вдома під час Євро 1996 та на останньому чемпіонаті світу з футболу, що відбувся в Росії у 2018 році", - пригадує видання і додає, що футбольна фортуна, однак, відверталася від англійців.

"То може спроба №4 стане щасливою? " - сподівається газета.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На тренера збірної Англії та його підопічних зараз сподівається вся країна

Біллі Грант, якого Guardian називає "хардкор фанатом", налаштований оптимістично.

"Я вірю, що вони зроблять це, - каже він про свою команду. - Їм потрібно лише трохи удачі, адже нам раніше не щастило. Проте нам не може не щастити завжди. Знаєте, фортуна часом посміхається".

Іншому затятому вболівальнику Енді Пейну було 27, коли він побачив, як Англія програла в півфіналі на чемпіонаті світу в Італії в 1990 році, веде далі газета. Він також бачив, як вони програли півфінал у 1996 році та зазнали поразки від Хорватії в 2018-му.

Зараз йому 58 років і за всі ці роки він не втратив оптимізму, а відтак переконаний, що "карма однозначно дала Англії своє благословення".

А що, якщо і цього разу виграти також не вдасться?

"Тоді я зателефоную вам через півтора року з Катару і скажу: "Ви знаєте, я думаю, що цього разу це станеться точно. Я це відчуваю", - цитує його Guardian.

Борис відкриє паби

Не оминула футбольна лихоманка і Даунінг Стріт, 10 - резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

"Прем'єр-міністр продемонстрував свою підтримку, натягнувши на себе футболку із написом "Борис No 10",- повідомляє газета Daily Mail.

"Гарет Саутгейт та команда Англії дали народові привід пишатися ними під час Євро. Сьогодні ввечері ми всі побажаємо їм найкращих успіхів і виходу у фінал", - цитує Джонсона газета.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прем'єр Британії також палкий вболівальник

Guardian зазначає, що "якщо це станеться", прем'єр-міністр вже пообіцяв дозволити пабам працювати у неділю 11 липня до 23:15, щоб шанувальники футболу змогли насолодитись кульмінацією футбольного свята.

За підрахунками Daily Mail, понад 30 мільйонів вболівальників прийдуть до пабів та фан-зон по всій країні, "аби, об'єднавшись, підбадьорювати кожну атаку Англії".

Принци також вболівають

Додати наснаги англійцям своєю підтримкою планують і члени британської королівської родини. Герцог Кембридзький принц Вільям, який є також президентом Футбольної асоціації Англії, разом із 60 тисячами фанатів відвідає матч на Вемлблі, повідомляє Daily Mail.

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На відміну від матчу Англія-Німеччина минулого тижня, який він відвідав разом із дружиною Кейт Міддлтон і семирічним сином Джорджем, на двобій з данцями Вільям прийде без сім'ї - Кейт перебуває на самоізоляції через контакти із хворою на Covid-19 людиною, а принц-школяр Джордж буде в цей час спати.

Данські "вікінги пливуть" до Лондона

За інформацією Daily Mail, до Лондона прямує також група королівської підтримки з Данії.

Влада Великої Британії надала спеціальний дозвіл представникам тамтешньої династії не дотримуватися 10-денного карантину і відвідати гру на Вемблі.

Спадкоємець данського престолу принц Фредерік, його дружина принцеса Мері та їхній 15-річний син принц Крістіан, будуть серед очікуваних 6 тисяч вболівальників з Данії, що мешкають у Великій Британії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кронпринц Данії (в останньому ряду) особисто приїде до Британії вболівати за національну збірну

А ті фанати, що живуть в самій Данії, неабияк розлютилися через те, що їм заборонили подорожувати через Covid-19. Вони погрожують "приплисти морем, як вікінги", пише Daily Mail.

Збірна Італії вийшла до фіналу чемпіонату Європи з футболу у серії післяматчевих пенальті, обігравши 6 липня команду Іспанії. У фінальному матчі 11 липня Італія гратиме із переможцем пари Англія - Данія.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС