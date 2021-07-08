Вбивство президента Гаїті. Чотирьох підозрюваних застрелили, двох затримали

6 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Чотирьох людей, яких підозрюють у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза, вбили під час перестрілки з правоохоронцями, повідомляє поліція.

Двох інших затримали. Але досі триває протистояння з ще кількома підозрюваними, які перебувають у столиці країни Порт-о-Пренсі.

"Їх вб'ють або схоплять", - сказав керівник поліції Леон Шарль.

53-річного Моїза застрелили, а його дружину поранили 7 липня. Зловмисники атакували їхній будинок вночі.

Першу леді Мартін Моїз вивезли до Флориди на лікування. Вона перебуває у стабільному, але важкому стані.

"Чотирьох найманців вбили, двох захопили під наш контроль, - сказав Шарль у заяві для телебачення пізно ввечері в середу. - Звільнили трьох поліцейських, які потрапили в заручники".

"Ми заблокували [підозрюваних] на дорозі, коли вони залишали місце злочину, - додав він. - Відтоді ми боремося з ними".

Автор фото, EPA

Виступаючи після вбивства, в.о. прем'єр-міністра Клод Жозеф закликав заспокоїтись та оголосив надзвичайний стан в масштабах всієї країни.

Надзвичайний стан дозволяє заборонити збори людей та використовувати військових для виконання функцій поліції. Крім того, він дозволяє розширити повноваження влади.

Президент США Джо Байден висловив співчуття жителям Гаїті через "жахливе вбивство". А прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав це "огидним вчинком" та закликав заспокоїтись.

Моїз став президентом Гаїті в 2017 році, але останнім часом його правління супроводжувалося протестами з вимогами його відставки.

Перевороти, політична нестабільність, широкомасштабне бандитське насильство та стихійні лиха переслідують країну протягом десятиліть і роблять її найбіднішою державою регіону.

Що нам відомо про напад?

Жозеф сказав, що нападники були "іноземцями, які розмовляли англійською та іспанською мовами". Офіційними мовами Гаїті є креольська та французька.

За деякими повідомленнями, чоловіки були вдягнені в чорне та мали при собі потужну зброю. Вони виглядали наче американські сили боротьби з наркотиками.

Втім посол Гаїті в США Бокші Едмон заявив, що американські сили "ніяк" не могли здійснити напад. Він висловив думку, що це справа "професійних найманців".

Звертаючись до нації, Жозеф пообіцяв, що вбивць притягнуть до відповідальності, і запевнив, що ситуація з безпекою "під контролем".

Міжнародна спільнота засудила вбивство. У четвер закрите засідання щодо вбивства має провести Рада Безпеки ООН. Відповідно до заяви організації, Радбез висловив "рішучий заклик до всіх політичних сил Гаїті утримуватися від будь-яких актів насильства або підбурювання".

Кому перейде влада?

Жозеф сказав, що "вжито всіх заходів для забезпечення безперервності влади" і що "демократія і республіка переможуть".

Але залишаються питання щодо того, скільки влади він може отримати.

Конституція Гаїті зазначає, що міністри під керівництвом прем'єр-міністра отримують контроль над країною, якщо президент не може виконувати свої обов'язки, доки не проведуть наступні вибори.

Але в цьому моменті немає ясності. Покійний Моїз цього тижня призначив нового прем'єр-міністра Аріеля Анрі, але той ще не склав присягу.

США виступили за те, щоб вибори відбулися цього року, щоб здійснити мирну передачу влади.

Складне правління

За час правління Жовенеля Моїза країну охоплювали акції протесту, а сам він стикався зі звинуваченнями в корупції.

У лютому цього року опозиція вимагала, щоб Моїз залишив посаду. Він натомість заявив, що була спроба його вбити та скинути уряд.

На Гаїті, особливо в столиці, серйозна проблема з криміналом. В країні орудують банди, відбуваються викрадення людей.

Погіршення рівня життя в 11-мільйонній країні відсунуло майже 60% населення за межу бідності.

У результаті землетрусу в 2010 році загинуло понад 200 тис. людей, постраждала інфраструктура та економіка.