Трамп подав в суд на Twitter, Google і Facebook. Чи має він шанси виграти

58 хвилин(и) тому

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Колишній президент США Дональд Трамп подав позов проти Google, Twitter і Facebook, стверджуючи, що він став жертвою цензури з їхнього боку. Цей колективний позов спрямований також проти виконавчих директорів цих компаній. Втім, на думку експертів, судових перспектив у позову небагато.

Акаунти Трампа в цих соціальних мережах заблокували в січні цього року через побоювання, що його коментарі можуть спровокувати подальше насильство, з огляду на заворушення в Капітолії, влаштовані його прихильниками.

Сам Дональд Трамп в середу назвав позов "прекрасним кроком на підтримку нашої свободи слова".

Під час пресконференції, яку він дав у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, Трамп розкритикував соціальні мережі і демократів, звинувативши їх в потуранні дезінформації.

У своєму позові Трамп домагається розпорядження суду про припинення цензури, яка нібито мала місце. Він переконує, що, якщо ці компанії можуть забанити президента, вони можуть зробити це з ким завгодно.

Поки що жодна з компаній, зазначених у позові, який подали до федерального суду Флориди, не відреагувала на це.

Аналіз. Безперспективна справа

Кирил Белянінов, кореспондент ВВС у Вашингтоні

У США спробу Трампа подати в суд на провідні соціальні платформи багато хто вважає марною.

У середу колишній президент США оголосив про новий судовий позов, назвавши його "дуже важливою зміною правил гри для нашої країни".

Проте, згідно із законами США, у цього позову немає шансів. Попередні спроби оскаржити дії соціальних мереж тільки підтверджують це.

У своєму судовому позові Трамп стверджує, що соціальні мережі порушили першу поправку до Конституції США, що гарантують свободу слова. Але американські суди зазвичай не погоджуються з цим аргументом, вважаючи, що перша поправка стосується лише цензури, яку застосовує уряд, а не приватні компанії.

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Позов, поданий від імені Трампа, стверджує, що судове клопотання захищає будь-яких користувачів, які були "несправедливо обмежені або заблоковані" сервісами Facebook, Twitter або Google.

Керівництво провідних соціальних мереж не відповіло на запит ВВС.

Сам Трамп заявив, що мирової угоди не очікує. За його словами, судовий позов повинен принести йому "потенційно трильйони доларів". При цьому він поспішив додати, що "це сума, яку ніхто ще ніколи не бачив".

На думку експертів, Трамп цю суму навряд чи отримає. Як стверджує в своєму Twitter юрист Ерік Голдман, суди в США зазвичай відмовляються від розгляду таких позовів.

Нещодавно один з федеральних судів відхилив позов, поданий афроамериканською некомерційною організацією проти Google на підставі того, що приватна компанія має право встановлювати власні правила поведінки в соцмережах.

Водночас суди зазвичай підтримують позивачів, які подають позови проти урядової цензури.

Під час пресконференції Трамп не став відповідати на питання, чи збирається він повернутися в соціальні мережі, які заблокували його кілька місяців тому. "Я не знаю. Може бути, я не стану цього робити", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів в Нью-Джерсі.

У травні цього року Трамп завів блог, але вже за місяць закрив його, пославшись на недостатню кількість передплатників.

Одночасно республіканські прихильники Трампа в Конгресі поширили меморандум, в якому розповіли про свій план наступу на медіагігантів. Відповідно до цього плану, вони планують залучити антимонопольне законодавство, щоб роздробити ці компанії та видозмінити так званий "параграф 230".

"Параграф 230", який Трамп на посаді президента намагався скасувати, по суті знімає відповідальність з компаній на кшталт Facebook або Twitter за зміст постів користувачів.

"Це захист від відповідальності, яку ніхто в нашій країні ніколи не отримував", - заявив Трамп, знову розкритикувавши цей параграф і додавши, що він зводить нанівець статус цих компаній як приватних.