"Шансів немає". Під уламками дому в Маямі перестали шукати вцілілих

35 хвилин(и) тому

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Американська влада припинила операцію з порятунку людей, які могли вижити після обвалення житлового будинку в Маямі.

Представники рятувальних служб говорять, що шансів знайти живих більше немає і тепер належить витягнути з-під руїн тіла загиблих.

12-поверховий житловий будинок Champlain Towers South, розташований неподалік від узбережжя, обвалився пізно вночі 24 червня.

Після цього під уламками знайшли 54 загиблих, в тому числі 17 тіл витягли протягом середи. Ще близько 100 людей як і раніше вважаються зниклими безвісти. Живих в руїнах поки не виявили, за словами рятувальників, багатьох загиблих знайшли в їхніх ліжках.

"З величезною скорботою я можу повідомити, що ми ухвалили неймовірно важке рішення перейти від операції з пошуку і порятунку до вилучення [останків]", - сказала мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава.

Автор фото, Getty Images

Перед цим представник місцевих рятувальних служб Рей Джадалла сказав родичам людей, що перебувають під уламками, що знайти живих він більше не сподівається. "Якщо подивитися на факти, зрозуміло, що шансів вижити немає", - цитує його слова New York Times.

Раніше рятувальники сподівалися, що хтось з мешканців дому міг вціліти в так званих повітряних кишенях.

Знести перед штормом

Роботи на місці йшли змінами по 12 годин, в операції брали участь в тому числі рятувальні групи з Ізраїлю та Мексики. Під час розбирання завалів їм доводилося вручну наповнювати відра уламками бетону і передавати їх по ланцюжку. Всі уламки при цьому відправляють на спеціальний склад - їх будуть вивчати під час розслідування причин катастрофи.

Пошуки доводилося кілька разів переривати, оскільки уламки будівлі могли обвалитися ще раз. В результаті рятувальникам довелося знести частину будівлі, що встояла, щоб її не зруйнував шторм "Ельза".

Причини обвалення будівлі належить вивчити розширеній колегії присяжних.

Про те, що Champlain Towers South потрібен великий капітальний ремонт, було відомо досить давно. Однак члени правління, які відповідали за експлуатацію будівлі, так і не зуміли дійти згоди з приводу того, що і коли слід робити.

Ще в 2018 році інженер, який проводив інспекцію будинку, виявив "великі структурні пошкодження" і рекомендував негайно провести необхідний, але дуже дорогий ремонт.