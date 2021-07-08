Чорні діри. Що ми про них знаємо

13 хвилин(и) тому

Чорні діри - загадковий феномен. З них ніщо не може вирватись, навіть світло.

Альберт Ейнштейн вважав, що цих астрономічних монстрів не може бути. Та все ж, саме його теорія відносності пояснює існування чорних дір.

Про те, що вони існують, вчені знали десятки років, але перше зображення цього явища отримали лише в 2019 році.

Що про них відомо і що залишається загадкою - розповідає кореспондентка ВВС News Україна Євгенія Шидловська.

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