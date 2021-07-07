Киянка на 11 днів залишила дітей самих удома. Син помер від голоду, жінці дали 12 років

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот із відео Нацполіції

Жінку, яка заморила голодом свою дитину, засудили до 12 років позбавлення волі.

Інцидент, про який йдеться, стався в Голосіївському районі Києва ще на початку грудня 2016 року. Але розгляд справи тривав до цього часу.

Обвинуваченій на той момент було 20 років. У неї було двоє дітей - однорічний син і дворічна донька.

Як кажуть у прокуратурі, жінка залишила їх удома самих і повернулася лише через 11 днів.

По поверненню хлопчика вона виявила мертвим, а дівчинку - непритомною. Доньку зрештою вдалося врятувати.

До правоохоронців жінка звернулася сама.

У 2016 році уповноважений з прав дитини Микола Кулеба розповідав, що мама також зачинила двері до кімнати, тож діти не могли з неї вибратися.

"Чому так вчинила - не пояснює", - заявляв Кулеба.

У серпні 2019 року Голосіївський суд Києва засудив жінку до 8 років позбавлення волі. Вирок винесли за статтею про завідоме залишення особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і не має змоги вжити заходів для самозбереження.

Автор фото, Скріншот із відео Нацполіції

Проте прокуратура оскаржила цей вирок.

Прокурори наполягали на довічному ув'язненні для жінки за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.

У грудні того ж року Київський апеляційний суд скасував попередній вирок, справу направили на новий розгляд уже в іншому складі суддів.

В результаті у липні 2021-го процес завершився новим вироком для обвинуваченої - 12 років позбавлення волі.

Наразі жінка перебуває під вартою.

У прокуратурі не виключають, що оскаржать вирок іще раз, аби домогтися для неї суворішого покарання.