Ковід-сертифікати, вбивство президента Гаїті та хто зіграє у фіналі Євро. Теленовини ВВС

38 хвилин(и) тому

У випуску 7 липня:

Повністю вакциновані українці можуть подорожувати до ЄС із ковід-сертифікатами. Але чи діють паперові, чи потрібні лише цифрові? Чи всі однаково будуть визнаватися на кордонах країн ЄС? Пояснює наш кореспондент з питань здоров'я.

Які європейські країни приймають туристів із сертифікатами -і як це виглядає? Показуємо наочно.

Жахлива смерть глави держави: посеред ночі озброєні нападники штурмували будинок президента Гаїті. Його вбили на місці, його дружина померла від поранень у лікарні.

І футбол повертаються на батьківщину? На це розраховують фанати збірної Англії, які грають у півфіналі Євро-2020 з командою Данії. Розповідаємо про настрої на Вемблі у прямому включенні наших кореспондентів.

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